Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale le 16 décembre prochain. On connaît les chaînes qui diffuseront ce match.

Tenant du titre, le PSG va défendre sa Coupe Intercontinentale le 16 décembre prochain sur la pelouse du stade Ahmad Bin Ali d’Al Rayyan, au Qatar. Le club de la capitale jouera cette rencontre à 17 heures. Il attend désormais son adversaire, qui sera connu le 12 décembre prochain. En effet, le club sud-africain du Mamelodi Sundowns FC, champion de la CAF, affrontera le vainqueur de l’opposition entre le champion de la Concacaf, les Mexicains de Toluca FC au futur gagnant de la Copa Libertadores lors du match des Amériques le 9 décembre. Il y avait aussi l’attente de savoir sur quelles chaînes cette Coupe Intercontinentale allait être diffusée en France.

Les mêmes diffuseurs que la saison dernière

Ce vendredi soir, Florent Huzot, le directeur des programmes de BeIN Sports, a annoncé sur son compte X que cette finale de la Coupe Intercontinentale sera à suivre en direct sur la chaîne sportive. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à BeIN Sports, il y aura aussi la possibilité de suivre la rencontre qui concerne le PSG sur M6. Sur la chaîne de la TNT, la rencontre sera commentée par Xavier Domergue et Benoît Cheyrou.