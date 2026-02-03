On est encore loin de voir des supporters adverses lors des Classicos

Dimanche soir, le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Il n’y aura pas de supporters marseillais. Et cela ne devrait pas être le cas avant longtemps.

Quelques jours avant le Classico, qui opposera le PSG à Marseille au Parc des Princes dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le Collectif Ultras Paris a posté un communiqué pour demander aux autorités d’autoriser le déplacement des supporters marseillais pour ce choc. Mais cette demande n’a pas été acceptée, puisqu’comme depuis de très nombreuses années, les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer à Paris, comme c’est le cas pour les fans du PSG quand le Classico se joue à Marseille.

Un Classico classée au niveau 5 sur une échelle de 5 par les services de la DNLH

Dans la réflexion des supporters du PSG : le principe de réciprocité. Si les fans marseillais peuvent garnir le parcage du Parc des Princes, et que tout se passe bien, alors les fans parisiens pourraient faire leur retour au stade Vélodrome lors du prochain choc de la Ligue 1, indique RMC Sport. Les supporters des deux équipes n’attendent que ça, assure le média sportif. Mais cette attente n’est pas du tout partagée par les autorités depuis plusieurs saisons. Le dernier déplacement des fans marseillais dans la capitale remonte à février 2018. La rencontre de dimanche, même sans les supporters de l’OM, sera classée au niveau 5 sur une échelle de 5 par les services de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH). Cela correspond à des « risques graves de troubles à l’ordre public nécessitant des mesures exceptionnelles », explique RMC Sport. Le dispositif policier autour de cette rencontre, toujours en cours d’affinage, devrait être conséquent.

Un test raté avec l’Olympico

« Pour justifier les interdictions de déplacement, la Préfecture de Police et le ministère de l’Intérieur mettent notamment en avant le « fort antagonisme » entre le PSG et l’OM. La lettre du Collectif Ultras Paris ne « change rien à la situation », confie une autre source policière. Pour les différents interlocuteurs sondés, le contexte est « défavorable » à une venue des fans de l’OM dans la capitale. Les supporters et les clubs se questionnent surtout sur les explications données par les autorités pour juger de la dangerosité de cette rencontre, avance le média sportif. Ronan Delcroix, à la tête de la DNLH, explique auprès de RMC Sport : « Je pense que ça participerait de l’ambiance, mais ce n’est pas l’ordre du jour actuellement. Ça avait été essayé pour l’Olympico, on avait eu des supporters lyonnais qui s’étaient déplacés à Marseille et ça s’était très mal passé. Je ne pense pas que prochainement, on aura à nouveau des déplacements pour les matchs classés à très haut risque du Championnat de France. Peut-être dans quelques années, il ne faut jamais dire jamais. » Un infime espoir demeure… mais pas pour 2026″, conclut RMC Sport.