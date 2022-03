Depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé est constamment lié au PSG. Selon des informations du journal espagnol As, du côté du FC Barcelone, on est même persuadé que le deal entre l’international français (27 sélections) et le Paris Saint-Germain serait même signé, et que les espoirs de prolongations n’existeraient plus. Cependant, l’information du jour selon le quotidien sportif espagnol affirme que la tendance est tout autre du côté du club de la capitale. En effet, As nous apprend que l’élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid le 9 mars dernier a mis le PSG dans une telle instabilité au niveau de sa direction et de son coach, que les Rouge & Bleu ne pourraient pas s’avancer avec assurance financièrement. De plus, sa signature dépendrait aussi de l’avenir de Mauricio Pochettino et de Leonardo dans la capitale française.

De son côté, Ousmane Dembélé fait preuve de sérieux et est salué par sa direction et son coach qui dit de lui en conférence de presse en février dernier (après une victoire 4-0 au Camp Nou face à l’Athletic Bilbao) qu’il a le potentiel pour « être le meilleur joueur du monde à son poste« . Désormais deuxième meilleur passeur de Liga, l’attaquant de 24 ans renaît sous les ordres de Xavi et espère bien retrouver la confiance de Didier Deschamps pour assurer sa place chez les Bleus afin de disputer le Mondial 2022 au Qatar en Novembre prochain. Si l’assurance dans ce dossier n’est plus d’actualité du côté du PSG selon As, c’est également car Dembélé pourrait attendre et même baisser son salaire pour continuer son aventure chez les Blaugrana toujours selon le média transpyrénéen.