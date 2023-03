Touché une nouvelle fois à la cheville, Neymar Jr est out jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Le joueur se fera d’ailleurs opérer ce vendredi matin au Qatar, nous annonce L’Équipe.

Après un début de saison tonitruant, et le mot est faible, Neymar Jr a largement baissé le pied au sortir de la Coupe du monde. Blessé à la cheville avec le Brésil, le numéro 10 francilien avait fait de gros sacrifices pour revenir à temps et disputer les huitièmes de finale de la compétition contre la Corée du Sud. Résultat des courses, celui-ci s’est de nouveau blessé à la cheville. Et le verdict fait très mal.

Une opération ce vendredi matin pour Neymar

En effet, comme annoncé par le PSG ce lundi via un communiqué officiel, « NeymarJr a présenté plusieurs épisodes d’instabilité de la cheville droite ces dernières années. Suite à sa dernière entorse contractée le 20 février dernier, le staff médical du Paris Saint-Germain a recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d’éviter un risque majeur de récidive. L’ensemble des experts consultés ont confirmé cette nécessité. Cette chirurgie sera réalisée dans les prochains jours à l’hôpital ASPETAR de Doha. » Une opération jugée nécessaire donc et qui se déroulera ce vendredi matin, nous apprend L’Équipe ce jour. Touché le 20 février dernier face au LOSC (4-3, 24e journée de Ligue 1) consécutivement à un choc violent avec Benjamin Andrée, l’Auriverde avait dans l’idée de revenir pour affronter le Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena, relate le quotidien sportif. Néanmoins, étant donné la gravité de la blessure et la douleur très prégnante générée, l’ancien joueur de Santos a donc dû déclarer forfait et accepter l’opération préconisée par son club. Neymar Jr, qui devra passer par plusieurs semaines de rééducation, ne devrait pouvoir faire son retour que lors de la saison prochaine…