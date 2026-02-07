Opéré de l’ischio-jambier droit, Quentin Ndjantou absent plusieurs mois

Blessé à l’ischio-jambier droit le 20 décembre dernier, Quentin Ndjantou va devoir se faire opérer. Le titi va manquer encore plusieurs mois de compétition.

Lancé en professionnel par Luis Enrique cette saison, Quentin Ndjantou a participé à quinze matches toutes compétitions confondues avec le PSG (517 minutes, un but et deux passes décisives). Mais il a vu sa progression stoppée nette le 20 décembre dernier avec une blessure à l’ischio-jambier droit contre Vendée Fontenay Foot lors des 32es de finale de Coupe de France (0-4). Annoncé absent pour au moins six semaines, le titi n’est pas encore revenu à la compétition. Et ce ne sera pas le cas dans les semaines à venir.

Absent depuis le 20 décembre

Dans son point médical d’avant-match, le PSG a fait savoir qu’à la suite d’examens destinés à contrôler l’évolution de la blessure de Quentin Ndjantou, le staff médical du Paris Saint-Germain a décidé de procéder à une intervention chirurgicale à l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité est estimée à plusieurs mois. Sa fin de saison semble donc compromise. Le PSG a également acté le forfait de Fabian Ruiz contre Marseille, lui qui poursuit ses soins après la contusion au genou gauche reçue contre le Sporting le 20 janvier dernier. Touché à la cheville contre Newcastle, Khvicha Kvaratskhelia ne figure pas dans le point médical. Il postule donc pour une place dans le groupe de Luis Enrique pour le Classico.

Le point médical du PSG