Optimisme pour une prolongation de Ramos au PSG

En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Sergio Ramos se jouera dans les semaines à venir. Et l’international espagnol pourrait poursuivre l’aventure au PSG.

Après une première année marquée par les blessures, Sergio Ramos a retrouvé des couleurs cette saison (39 matches disputés, 3 buts et 1 passe décisive). Devenu un cadre du vestiaire parisien et un homme de confiance de Christophe Galtier, le défenseur central de 37 ans arrive à un moment important de sa carrière. En fin de contrat le 30 juin prochain, il devra prendre une décision pour son futur. Si l’Arabie saoudite a récemment montré un intérêt, le numéro 4 du PSG aimerait poursuivre dans un club ambitieux en Europe. Ainsi, une prolongation chez les Rouge & Bleu est la meilleure des options pour l’ex-international espagnol.

La blessure de Skriniar bénéfique pour Ramos

Et comme le rapporte le journal AS, l’optimisme est de mise pour une extension de bail de Sergio Ramos au PSG. La récente opération de Milan Skriniar – qui a un accord de principe pour rejoindre le PSG – pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de l’ancien Madrilène. Le défenseur de l’Inter a été opéré au dos et doit mettre un terme à sa saison 2022-2023 et une incertitude demeure sur son état de forme pour le début du prochain exercice. À cela s’ajoute la blessure au tendon d’Achille de Presnel Kimpembe, qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’à l’automne prochain. « Les chances que Ramos renouvelle son contrat ont considérablement augmenté », rapporte AS. Cependant, selon des sources au club, aucune offre de prolongation de contrat n’a encore été formulée et les négociations devraient s’intensifier avant le mois de juin.

Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos auraient apprécié la performance du défenseur de 37 ans lors de la double confrontation face au Bayern Munich en Ligue des champions. Après une première saison gâchée par les blessures, le quadruple vainqueur de la C1 aime sa vie à Paris. Il est devenu l’un des leaders du vestiaire et est apprécié par ses coéquipiers. « Il a gagné la confiance des poids lourds du vestiaire et sa continuité, qui dépend de ce que dit le Qatar, semble de plus en plus optimiste. » Cependant, le club parisien doit rester vigilant avec le fair-play financier de l’UEFA et doit réduire sa masse salariale. Ainsi, si les différentes parties sont en accord, le renouvellement de contrat se fera avec un salaire à la baisse. « Les doutes avec Skriniar le rapprochent d’une prolongation de contrat, même si Doha, qui a le dernier mot, n’a pas encore donné son feu vert », conclut AS.