Oscar Garcia donne des nouvelles du dossier Ekitike

Véritable révélation de Ligue 1, Hugo Ekitike attire les convoitises de plusieurs clubs européens. A 20 ans, l’attaquant français bénéficie d’un bon de sortie accordé par son président Jean-Pierre Caillot. Un bon de sortie qui pourrait ne plus être valable dans les prochains jours à en croire les déclarations du président rémois à ce sujet, qui affirmait que les joueurs ayant la possibilité de se trouver un autre club devaient le faire avant le 10 juillet, date du début du stage en Belgique pour le club de Champagne. Malgré un accord entre le Stade de Reims et Newcastle à hauteur de 36 millions d’euros + 10 millions en bonus, le clan Ekitike n’a toujours pas donné sa réponse selon les informations de nos confrères d’RMC Sport. Une situation qui agacerait le club du nord de l’Angleterre, ainsi que ses supporters.

Oscar Garcia : « Il m’a dit qu’il voulait rester«

Présent en conférence de presse à l’occasion de la reprise de ses troupes, Oscar Garcia, coach du Stade de Reims a été interrogé sur le dossier Hugo Ekitike : « Il m’a dit qu’il voulait rester. Mais s’il y a le Real Madrid ou Barcelone qui arrive … . Je le sens tranquille. J’ai parlé avec lui après que Newcastle se soit positionné. Il était très tranquille, et m’a dit ça. Il n’a aucun problème à rester au club … et moi non plus (sourire)« , a déclaré le technicien espagnol.

Pour rappel, Ekitike a inscrit 13 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2021-2022, et serait pisté par le Paris Saint-Germain pour renforcer sa ligne offensive. International français, le joueur compte 6 sélections avec les Bleus U20.