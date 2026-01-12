Oumar Camara explique son départ du PSG

Prometteur attaquant du centre de formation du PSG, Oumar Camara a quitté les Rouge & Bleu l’été dernier pour le Vitoria SC. Il est revenu sur ce choix de quitter son club formateur.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs titis arrivent à se faire une place au sein de l’équipe première des Rouge & Bleu alors que d’autres tentent leurs chances loin de leurs clubs formateurs. Cela a été le cas l’été dernier pour Oumar Camara, qui a rejoint le Vitoria SC pour lancer sa carrière. Au Portugal, il est un titulaire pratiquement indiscutable, lui qui a participé à 19 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts et deux passes décisives et a été élu trois fois meilleur joueur d’un match. Pour Le Parisien, l’attaquant (18 ans), qui a remporté la Coupe de la Ligue portugaise ce week-end, est revenu sur son choix de quitter le PSG l’été dernier.

« Le PSG m’avait proposé un contrat professionnel mais le projet n’était pas clair »

« Le PSG m’avait proposé un contrat professionnel mais le projet n’était pas clair. J’étais dans un club où les conditions de travail sont formidables, mais le mieux pour moi était de jouer en professionnel. J’avais déjà fait une première année U19 avec Papus Camara, dans un autre club j’aurais pu intégrer les pros bien plus tôt. » Oumar Camara a ensuite expliqué son choix de signer au Vitoria SC, alors qu’il était annoncé avec insistance du côté des Glasgow Rangers. « J’étais venu visiter les installations au mois de mars avec ma famille. On nous avait alors invités pour le derby contre Braga, et j’avais kiffé l’ambiance du stade. De fil en aiguille, j’ai constaté qu’ils me suivaient depuis longtemps. Et, quand je sens les choses, moi je fonce ! »