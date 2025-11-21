Ousmane Dembélé a participé à la première partie de l’entraînement du PSG

Ce vendredi après-midi, le PSG s’entraîne une dernière fois à la veille de la réception du Havre. Ousmane Dembélé a participé à une partie de la séance d’entraînement.

Après la trêve internationale, le PSG retrouve les terrains demain soir (21 heures, Ligue 1 +) avec la réception – au Parc des Princes – du Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les joueurs parisiens s’entraînaient une dernière fois au Campus. Lors des quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias, on a pu observer les forces en présence pour Luis Enrique.

À lire aussi : Ousmane Dembélé dans le groupe du PSG contre Le Havre ?

Nuno Mendes également présent

Victime d’une entorse au genou contre le Bayern Munich il y a presque un mois, Nuno Mendes était bien présent avec ses coéquipiers, lui qui était déjà présent à l’entraînement collectif hier. Touché au mollet, également lors du match contre le Bayern Munich, Ousmane Dembélé était également présent en ce début d’entraînement collectif du PSG. En phase de reprise, comme l’a expliqué le club de la capitale dans son point médical, l’international français pourrait ne pas participer à toute la séance, comme l’a indiqué Luis Enrique en conférence de presse cet après-midi. Il faudra attendre demain pour savoir s’il sera dans le groupe pour la rencontre contre les Havrais.