Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement collectif des Bleus

Touché aux ischio-jambiers lors de la victoire du PSG contre Toulouse, Ousmane Dembélé a repris l’entraînement collectif avec la France ce jeudi.

L’équipe de France va affronter l’Ukraine demain soir (20h45, TF1) dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026. À la veille de cette rencontre, les joueurs français se sont entraînés une dernière fois. Convoqué par Didier Deschamps pour cette rencontre et celle contre l’Islande – au Parc des Princes – le 9 septembre prochain, Ousmane Dembélé s’est entraîné à part depuis le début de la semaine. 

Il ne devrait pas jouer demain

Le milieu offensif a en effet été victime d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers lors de la victoire du PSG contre Toulouse le week-end dernier (3-6). Après avoir été examiné par le staff médical de l’équipe de France, il a été autorisé à rester lors de ce rassemblement. Selon L’Equipe, Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement de veille de match. Il ne devrait pas jouer demain, mais il pourrait donc faire son retour sur les terrains le 9 septembre prochain contre l’Islande dans un stade qu’il connaît très bien.

