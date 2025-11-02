Ousmane Dembélé a participé à l’entraînement du PSG

À l’issue de la victoire du PSG contre Nice, Ousmane Dembélé avait expliqué avoir mal à l’ischio. Ce dimanche, à deux jours du Bayern, il s’est entraîné normalement.

Le PSG enchaîne les matches ces dernières semaines. Après s’être imposé contre Nice hier après-midi (1-0), le PSG retrouve les terrains mardi soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – du Bayern Munich dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. À l’issue de la rencontre contre les Niçois, Ousmane Dembélé a dit à Achraf Hakimi au moment de fêter le succès avec les supporters parisiens : « J’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal. »

A lire aussi : LdC – Le Bayern Munich reste prudent avant d’affronter le PSG

Sa titularisation contre le Bayern encore incertaine

Selon les informations de L’Equipe, RMC Sport et du Parisien, le numéro 10 du PSG a participé normalement à l’entraînement du club de la capitale ce dimanche, à deux jours de la réception des Bavarois. Le quotidien sportif indique tout de même que sa titularisation contre le Bayern Munich n’est pas assurée. De son côté, le quotidien francilien indique que Dembélé était gêné à la cuisse depuis quelques jours, après avoir été écarté des terrains durant un mois et demi en raison d’une lésion sévère de l’ischio droit. Ce dimanche, Dembélé a pu tester ses sensations pendant la séance matinale et toucher le ballon. Sauf mauvaise surprise, il devrait bien être dans le groupe pour le match de Ligue des champions. « Il bénéficiera d’un dernier entraînement, ce lundi matin à Poissy, pour s’exercer. Dembélé verra, alors, comment ses douleurs à la cuisse évoluent. Quoi qu’il en soit, le staff se montrera à l’écoute du ressenti de l’attaquant et ne prendra aucun risque avec un élément déjà sujet à des blessures depuis le début de saison. Si son cas n’inspire pas d’inquiétude majeure en interne, la titularisation de Dembélé mardi soir face au Bayern Munich n’est pas pleinement assurée et Luis Enrique se réserve le droit de se passer de ses services au coup d’envoi s’il estime son joueur pas en pleine possession de ses moyens », explique Le Parisien.