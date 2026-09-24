Ousmane Dembélé affiche ses ambitions avec le PSG en Ligue des champions

Double tenant du titre, le PSG voudra conserver une troisième année de suite la Ligue des champions. C’est l’ambition d’Ousmane Dembélé, qui veut rendre heureux les supporters parisiens.

Ousmane Dembélé a réalisé une saison 2024-2025 qui lui a permis de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Lors de l’exercice 2025-2026, il a encore une fois brillé, soulevé une deuxième fois la Champions League et fait encore partie des favoris pour le Ballon d’Or 2026. Dans une interview accordée à la BBC, le numéro 10 du PSG a expliqué que si le fait d’avoir remporté le Ballon d’Or était exceptionnel, ce n’était pas la chose la plus importante pour lui. « Remporter une récompense individuelle comme le Ballon d’Or est évidemment exceptionnel. Mais lorsque j’ai signé au PSG, l’objectif principal était de gagner la Ligue des champions. Nous l’avons remportée deux fois et nous voulons continuer à la gagner. C’est cela le plus important. Les souvenirs que vous laissez aux supporters et à tous les Parisiens, c’est ça la vraie victoire. Tout comme les moments passés avec mes coéquipiers. » L’international français a d’ailleurs tenu à rendre hommage à ses coéquipiers pour son sacre dans la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football. « Oui, le Ballon d’Or est une récompense individuelle mais aussi collective, parce que l’un ne va pas sans l’autre. On ne peut pas tout faire seul. Vous pouvez être le meilleur joueur, marquer beaucoup de buts, mais autour de vous, les autres doivent aussi élever leur niveau. Comme je l’ai dit, c’est une récompense individuelle, mais l’équipe m’a énormément aidé. Elle m’a mis dans les meilleures conditions l’année où j’ai gagné le trophée. Je me souviens notamment de Bradley Barcola, qui m’a offert de nombreuses passes décisives. C’est aussi le fruit d’un travail collectif. »

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« Mon favori pour le Ballon d’Or ? Kvaratskhelia. Comme on dit, il a brûlé la rétine lui aussi »

Dans cette interview, Ousmane Dembélé a donné son favori pour le Ballon d’Or, son coéquipier au PSG, Khvicha Kvaratskhelia. « C’est lui (Kvaratskhelia était à côté de lui durant l’interview, NDLR). Franchement, il mérite. Il a fait une saison exceptionnelle. Comme on dit, il a brûlé la rétine lui aussi. » Il a également évoqué ce qu’il avait changé ces dernières années. « La mentalité. En vieillissant, à 28 ans, on devient beaucoup plus mature. On progresse dans son football. Je ne suis plus le même joueur qu’à 20 ans, lorsque j’étais à Dortmund. Il y a beaucoup de choses qui changent. On veut marquer des buts, délivrer des passes décisives, mais avec les années, j’ai surtout cherché à être efficace dans tout ce que je faisais sur le terrain. Et le plus important reste d’aider l’équipe. »