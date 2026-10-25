Ousmane Dembélé attendu à la cérémonie du Ballon d’Or

Demain soir, pendant le match du PSG contre Lyon, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu. Tenant du titre et l’un des favoris à sa propre succession, Ousmane Dembélé sera bien présent à Londres.

Comme la saison dernière, la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu pendant un match du PSG. Ce dimanche soir, le club de la capitale aurait dû recevoir – au Parc des Princes – l’Olympique Lyonnais pour le choc de la huitième journée de Ligue 1. Mais cet affrontement entre les deux premiers du championnat a été décalé à demain soir (20h30, Ligue 1 +) en raison de la mobilisation des forces de l’ordre lors des manifestations du 24 octobre et de la tenue d’un match de NFL ce dimanche après-midi au Stade de France. Représenté par dix joueurs dans la liste des 30 nommés, le PSG va voir la plupart d’entre eux sur la pelouse du Parc des Princes pour défier les Lyonnais.

À lire aussi : La délégation du PSG grandement réduite pour la cérémonie du Ballon d’Or

La présence de Nasser al-Khelaïfi à la cérémonie décidée à la dernière minute

Mais le PSG sera tout de même représenté à Londres. En effet, selon les informations de RMC Sport, Ousmane Dembélé, touché à la cuisse contre le FC Barcelone mardi et absent trois semaines, sera bien présent à la cérémonie du Ballon d’Or, lui qui fait partie des favoris à sa propre succession. Pour le reste de la délégation parisienne, rien n’est sûr quant à la présence de Khvicha Kvaratskhelia qui doit se faire opérer très prochainement. Idem pour le capitaine Marquinhos qui a, lui, été touché à la cuisse droite, avance le média sportif. En ce qui concerne Nasser al-Khelaïfi, qui a ses habitudes professionnelles à Londres, une décision devrait être prise à la dernière minute, conclut RMC Sport.