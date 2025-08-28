Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé : « Ce que l’on a vécu la saison dernière, on veut le revivre tous les ans »

Dans le cadre d’une tournée médiatique en ce début de saison, Ousmane Dembélé accorde plusieurs entretiens. Au cours de ceux-là, le champion du monde 2018 évoque son ambition personnelle, et celles collectives du Paris Saint-Germain.

A la manière d’un politicien à l’approche d’élections, Ousmane Dembélé fait effectue sa tournée médiatique ces derniers jours à moins d’un mois de la 69e cérémonie du Ballon d’Or. Après s’être exprimé pour le média britannique Four Four Two, c’est aujourd’hui dans les colonnes du journal Le Monde que le numéro 10 du PSG a évoqué, entre autres, ce qu’il appelle lui même « le graal, un trophée exceptionnel pour un joueur de football« . Outre la Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a également fait part des ambitions collectives du Paris Saint-Germain : « On a encore beaucoup de motivation. On a un groupe jeune, qui a encore faim de victoires. Ce que l’on a vécu la saison dernière, on veut le revivre tous les ans. On veut devenir des champions. Or les champions remportent des grands trophées comme la Ligue des Champions deux ou trois fois dans leur carrière« .

Dans le sens des propos de Luis Enrique, l’attaquant de 28 ans insiste sur le fait de se « remettre au boulot« , comme le discours tenu par le technicien espagnol : « Les succès de la saison écoulée font partie de l’histoire, mais il faut les oublier si l’on veut revivre une saison extraordinaire« .

