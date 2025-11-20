Ousmane Dembélé dans le groupe du PSG contre Le Havre ?

Absent des terrains depuis sa blessure contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour dans le groupe du PSG contre Le Havre.

Depuis le début de la saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures. Ces dernières semaines, le club de la capitale a vu quatre de ses cadres se blesser sérieusement, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Selon les informations de RMC Sport, le joueur le plus proche de retrouver les terrains est le Ballon d’Or. Le média sportif explique que l’international français est attendu dans le groupe du PSG contre Tottenham mercredi soir (21 heures, Canal Plus). Après avoir raté le dernier rassemblement des Bleus pour se soigner, Ousmane Dembélé a repris l’entraînement individuel et ses sensations sont meilleures, avance RMC Sport. « La journée de ce vendredi devrait s’avérer déterminante pour l’avenir immédiat d’Ousmane Dembélé. S’entraînera-t-il avec le groupe ? Sera-t-il encore mentionné dans le point médical du PSG ? Si tous les voyants étaient au vert, rien n’interdit de penser que son retour dans le groupe pourrait même être avancé à ce week-end, face au Havre samedi (21h05). Au club, on explique qu’aucun risque ne sera pris. »

Le PSG ne veut pas se précipiter avec ses joueurs blessés

Le média sportif explique que pour Désiré Doué et Achraf Hakimi, le calendrier reste en revanche inchangé. La convalescence du numéro 14 du PSG suit son cours et le processus de reprise devrait être respecté. Le PSG espère récupérer son jeune attaquant en fin d’année ou au plus tard pour le Trophée des champions face à l’OM au Koweït. « Mais le club de la capitale ne prendra aucun risque avec la santé de sa pépite. » En ce qui concerne Achraf Hakimi, il poursuit sa rééducation. Le latéral marocain rêve de jouer le match d’ouverture de « sa » CAN le 21 décembre même si ce timing semble très optimiste. Si le processus de reprise se déroule comme prévu, le sélectionneur Walid Regragui devrait toutefois récupérer son capitaine au cours de la compétition, conclut RMC Sport.