Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’AS Roma pour le compte de la cinquième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. Ousmane Dembélé pourrait être titulaire.

Trois semaines après son très large succès contre Villarreal (0-6), le PSG retrouve la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra se passer de deux de ses cadres. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre le FC Barcelone le 20 octobre dernier, Khvicha Kvaratskhelia ne refoulera pas les terrains avant de très longs mois. Malheureusement, ce sera également le cas pour Désiré Doué, lui aussi victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre Nice ce week-end. Luis Enrique va donc devoir revoir son attaque lors des prochains mois.

À lire aussi : PSG : La prolongation d’Ousmane Dembélé déjà au chaud ?

Une première titularisation depuis le 20 octobre

Pour la rencontre contre l’AS Roma demain soir, le coach du PSG pourrait aligner Senny Mayulu, très en forme ces derniers matches (quatre buts et deux passes décisives lors de ses cinq derniers matches), dans le couloir gauche de l’attaque et Maghnes Akliouche à droite, selon L’Equipe et Le Parisien. Les deux quotidiens s’accordent également sur le joueur qui devrait évoluer à la pointe de l’attaque, Ousmane Dembélé. Touché à à l’ischio-jambier gauche contre le Barça, le numéro 10 du PSG a fait son retour à la compétition samedi sur la pelouse de Nice. Pour le reste du onze, L’Equipe et Le Parisien s’accordent. Matvey Safonov devrait garder les buts. Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes occuperaient la défense alors que le trio João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz devrait être aligné au milieu.

Le composition probable du PSG contre l’AS Roma selon L’Equipe et Le Parisien : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, Neves, Ruiz – Akliouche, Dembélé, Mayulu.





