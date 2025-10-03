Ousmane Dembélé de retour sur les terrains après la trêve ?

Blessé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour sur les terrains avec le PSG après la trêve internationale.

Victime d’une lésion à l’ischio jambier droit lors du match entre la France et l’Ukraine le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé n’a pas encore repris le chemin des terrains avec le PSG. Afin de poursuivre sa rééducation, le Ballon d’Or a rejoint le Qatar. Arrivé sur place en début de semaine, l’attaquant parisien passe une très large partie de ses journées au centre d’Aspetar, le centre médical ultra-moderne de Doha, indique L’Equipe. Mais ce devrait être un court séjour pour le numéro 10 du PSG.

Il doit rentrer à Paris lundi

En effet, comme le rapporte le quotidien sportif, l’international français devrait faire son retour à Paris dès lundi. L’Equipe explique que l’attaquant du PSG profite de son passage au Qatar pour réaliser – avec des outils non présents à Poissy – une batterie de tests physiques et médicaux. Avec un objectif fixé depuis des semaines : être prêt pour le retour de la trêve internationale. L’idée, en l’état, est à ce qu’Ousmane Dembélé puisse être intégré au groupe contre Strasbourg le 17 octobre prochain.