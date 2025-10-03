Dembélé
Ousmane Dembélé de retour sur les terrains après la trêve ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2025

Blessé lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait faire son retour sur les terrains avec le PSG après la trêve internationale. 

 Victime d’une lésion à l’ischio jambier droit lors du match entre la France et l’Ukraine le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé n’a pas encore repris le chemin des terrains avec le PSG. Afin de poursuivre sa rééducation, le Ballon d’Or a rejoint le Qatar. Arrivé sur place en début de semaine, l’attaquant parisien passe une très large partie de ses journées au centre d’Aspetar, le centre médical ultra-moderne de Doha, indique L’Equipe. Mais ce devrait être un court séjour pour le numéro 10 du PSG.

Il doit rentrer à Paris lundi

En effet, comme le rapporte le quotidien sportif, l’international français devrait faire son retour à Paris dès lundi. L’Equipe explique que l’attaquant du PSG profite de son passage au Qatar pour réaliser – avec des outils non présents à Poissy – une batterie de tests physiques et médicaux. Avec un objectif fixé depuis des semaines : être prêt pour le retour de la trêve internationale. L’idée, en l’état, est à ce qu’Ousmane Dembélé puisse être intégré au groupe contre Strasbourg le 17 octobre prochain.

