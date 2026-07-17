Ousmane Dembélé déclassé dans la course au Ballon d’Or ?

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois de suite avec le PSG, Ousmane Dembélé était l’un des favoris pour le Ballon d’or 2026. Mais la Coupe du monde pourrait rabattre les cartes.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé a réalisé une nouvelle bonne saison avec le PSG, avec notamment une nouvelle victoire en finale de la Ligue des champions. Avec ses performances, il faisait partie des favoris à sa propre succession. Mais l’élimination de l’équipe de France en demi-finale, malgré un bon Mondial pour le numéro 10 du PSG (cinq buts, deux passes décisives), pourrait rebattre les cartes dans la course à la distinction individuelle suprême. Le Parisien indique que la finale entre l’Espagne et l’Argentine pourrait placer un nouveau favori au Ballon d’Or 2026.

À lire aussi : PSG – La prolongation d’Ousmane Dembélé en bonne voie

Khvicha Kvaratskhelia plombé par la non-présence de la Géorgie à la Coupe du monde

Côté argentin, Lionel Messi semble être le seul à pouvoir prétendre à ce trophée, estime le quotidien francilien. « Avec huit buts et quatre passes décisives, il peut espérer décrocher un troisième titre de meilleur joueur de la Coupe du monde. Suffisant pour remporter un nouveau Ballon d’Or ? L’octuple vainqueur partait avec une longueur de retard, puisqu’il évolue en MLS, loin des stars du football européen. » Pour l’Espagne, derrière la pépite Lamine Yamal, ils sont plusieurs à pouvoir espérer une place dans le top 10, lance Le Parisien. Rodri, qui a retrouvé son niveau après sa grave blessure, et Fabián Ruiz, qui a remporté la Ligue des champions avec le PSG, sont des candidats crédibles. Mais son nombre de matchs joués cette année avec le PSG pourrait être un frein à sa candidature, lance le quotidien francilien. En cas de victoire de la Roja dimanche, les Espagnols risquent une dispersion des voix, comme ce fut le cas pour les Français après leur victoire en 2018, estime Le Parisien. Vainqueur du triplé Ligue des champions-Coupe-Championnat, Ousmane Dembélé a quant à lui brillé d’un point de vue collectif. Avec 31 contributions décisives, il est néanmoins en dessous de ses standards de la saison passée avec le PSG (51 buts ou passes décisives en 2024-2025). Par ailleurs, en équipe de France, il est resté dans l’ombre de Kylian Mbappé et n’a pas brillé outre mesure, à l’exception de son formidable triplé face à la Suède, souligne Le Parisien. Un autre joueur du PSG pourrait prétendre à ce Ballon d’Or, Khvicha Kvaratskhelia. Artisan de la deuxième Ligue des champions et élu meilleur joueur de la saison de Champions League, l’international géorgien a sûrement dit adieu à ses espoirs de sacre avant même que ce Mondial ne débute, la Géorgie ne participant pas à la Coupe du monde, conclut Le Parisien.













