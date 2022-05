C’est l’un des feuilletons qui devrait animer le mercato estival. En fin de contrat avec le FC Barcelone le 30 juin, Ousmane Dembélé n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Alors que l’international français ne serait pas contre rester en Catalogne, les discussions pour une possible prolongation de contrat patineraient. Les deux parties n’arrivent pas à trouver d’accord sur le plan financier.

Un départ acté du Barça pour AS, pas encore de choix en France

Selon les informations de AS, l’ancien rennais aurait expliqué à ses dirigeants qu’il n’allait pas accepter la dernière proposition du club blaugrana et qu’il comptait quitter le Barça à la fin de son contrat, le 30 juin. Selon le quotidien sportif espagnol, l’international français connaît déjà sa prochaine destination, le PSG. « Les chants de sirènes du PSG de Mbappé avaient été suffisamment puissants pour attirer l’international, qui avait une offre barcelonaise sur la table pour renouveler, mais que son agent jugeait totalement insuffisante« , conclut AS.

Mais dans la presse française, on a des échos totalement différents. Selon les informations de Benjamin Quarez – journaliste du Parisien – Ousmane Dembélé n’a pas annoncé sa décision finale concernant son avenir aux dirigeants du FC Barcelone. Information confirmée par Santi Aouna, qui explique que même s’il a un accord avec le PSG depuis janvier, il n’a pour l’instant pas annoncé son départ au club catalan.

