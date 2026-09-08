Ousmane Dembélé donne ses favoris pour le Ballon d’Or 2026

Tenant du titre, Ousmane Dembélé va remettre en jeu son Ballon d’Or le 26 octobre prochain. Le numéro 10 du PSG a donné ses favoris pour celui de 2026.

Auteur d’une saison 2024-2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé avait remporté le Ballon d’Or 2025. De nouveau performant lors de l’exercice 2025-2026, qui a vu le PSG remporter une nouvelle Ligue des champions, l’international français fait partie des favoris à sa succession. Ce mardi, la liste des 30 nommés au Ballon d’Or 2026 sera dévoilée. Et selon les informations de Ben Jacobs, pas moins de dix joueurs du PSG devraient intégrer cette liste, ce qui serait un record. On peut légitimement penser aux dix joueurs de champ qui ont débuté la finale contre Arsenal. Pour France Football, Ousmane Dembélé a été interrogé sur ses favoris à la distinction individuelle suprême du football.

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« Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du PSG »

« On m’a dit que cette année ça allait être difficile le Ballon d’Or. Pour tout le monde, c’est un peu indécis mais on verra ce qu’il va se passer. J’en pense quoi, moi ? Je ne pense pas qu’il soit indécis. Je ne pense pas. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du PSG. Mon top 3 ? Tout mélangé : Kvara, Harry Kane qui a fait une bonne saison, très très bonne saison même, et je pense à Mbappé. Et Dembélé ? Je ne me mets jamais dans les trucs comme ça. Je ne me vote jamais. Si c’est moi qui parle, je ne me vote pas. Pas de Messi ? Non, je pense à Kvara, Harry Kane, Kylian Mbappé. Mais après, il y en a encore plein. Michael Olise, il peut être dedans parce qu’il a fait une saison incroyable. Il a été élu meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Pacho. On l’oublie celui-là, Pacho. J’espère que cette année on ne va pas l’oublier. J’espère que cette année on ne va pas l’oublier Pacho parce qu’il mérite, il mérite. »

Ousmane Dembélé gives his 2026 Ballon d'Or top 3 ahead of the nominees announcement 👀🌕



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