Ousmane Dembélé élu joueur français de l’année France Football

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas11 janvier 2026

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Ousmane Dembélé a été récompensé une dernière fois. Le numéro 10 du PSG a été élu joueur français de l’année France Football. 

Le PSG a réalisé une année 2025 historique avec six titres remportés, dont la tant attendue Ligue des champions. Ousmane Dembélé a été l’un des artisans de cette immense saison des Rouge & Bleu. Replacé au poste de faux numéro 9, l’international français a explosé ses compteurs en termes de buts avec 35 réalisations toutes compétitions confondues. Il faut rajouter à ça 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Pour son année 2025, Ousmane Dembélé a reçu toutes les récompenses individuelles. Le Ballon d’Or, le prix The Best du meilleur joueur ainsi que le Globe Soccer Awards du meilleur joueur. Il a fini son année 2025 avec un dernier trophée individuel, celui du meilleur joueur français de l’année décerné par France Football

Il a écrasé la concurrence

L’attaquant du PSG a survolé les suffrages, ayant été cité à vingt-cinq reprises sur vingt-six votes et obtenu vingt-trois premières places. Il devance de 70 points son dauphin, Kylian Mbappé, qui était le dernier vainqueur en date et qui termine cette fois-ci deuxième. Ce prix est désigné par un jury composé des anciens vainqueurs et du rédacteur en chef de France Football. Chaque juré désigne, par ordre de mérite, et à partir d’une liste de quinze noms établie par la rédaction, trois Français évoluant en France ou à l’étranger. Ils se voient attribuer respectivement 5, 3 et 1 points. Désiré Doué complète le podium. Deux autres joueurs du PSG figurent dans ce classement, Bradley Barcola à la cinquième place et Lucas Chevalier à la septième.

Le classement du joueur français de l’année France Football

1. Ousmane Dembélé (Paris-SG), 121 points.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid), 51 pts.
3. Désiré Doué (Paris-SG), 34 pts.
4. Adrien Rabiot (Marseille, AC Milan), 7 pts.
5. Bradley Barcola (Paris-SG), 4 pts.
-. Michael Olise (Bayern Munich), 4 pts
7. Lucas Chevalier (Lille, Paris-SG), 3 pts.
-. Jules Koundé (FC Barcelone), 3 pts.
-. Marcus Thuram (Inter Milan), 3 pts.
10. Rayan Cherki (Lyon, Manchester City), 2 pts.
11. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), 1 pt.
-. William Saliba (Arsenal), 1 pt.
13. Karim Benzema (Al-Ittihad), 0 pt.
-. Hugo Ekitike (Eintr. Francfort, Liverpool), 0 pt.
-. Manu Koné (AS Rome), 0 pt.





