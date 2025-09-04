Ousmane Dembélé encore à part, deux joueurs du PSG titulaires contre l’Ukraine ?

Demain soir (20h45, TF1), la France affronte l’Ukraine lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Ousmane Dembélé ne devrait pas jouer ce match, alors que deux de ses coéquipiers au PSG pourraient être titulaires avec les Bleus.

La première trêve internationale de la saison 2025-2026 a commencé lundi. Cette dernière concerne seize joueurs du PSG. Demain soir, la France affronte l’Ukraine dans le cadre des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui va concerner six joueurs du PSG. Cinq du côté français (Chevalier, Doué, Barcola, Hernandez et Dembélé) et un côté ukrainien (Zabarnyi). Mais Ousmane Dembélé ne devrait pas jouer cette rencontre.

Possible retour à l’entraînement collectif ce jeudi

Sorti sur blessure lors de la victoire du PSG contre Toulouse (3-6) le week-end dernier, Ousmane Dembélé est victime d’une gêne aux ischio-jambiers. Malgré cela, le staff de l’équipe de France a décidé de le garder. Depuis lundi, le numéro 10 parisien s’entraîne à part. C’était encore le cas hier, indiquent L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport. Le quotidien sportif indique que l’ancien du Borussia Dortmund pourrait reprendre avec le groupe aujourd’hui lors de l’entraînement de veille de match. Malgré ça, il ne devrait pas commencer la rencontre contre les Ukrainiens. Les trois médias indiquent que deux joueurs du PSG pourraient être titulaires demain, Bradley Barcola et Désiré Doué. Ce dernier est apparu très en jambes mardi lors du dernier entraînement ouvert aux médias. Il a aussi échangé longuement avec le sélectionneur Didier Deschamps en fin de séance, indique RMC Sport.