Dembélé france
Image : Icon Sport

Ousmane Dembélé encore à part, deux joueurs du PSG titulaires contre l’Ukraine ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 septembre 2025

Demain soir (20h45, TF1), la France affronte l’Ukraine lors des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Ousmane Dembélé ne devrait pas jouer ce match, alors que deux de ses coéquipiers au PSG pourraient être titulaires avec les Bleus.

La première trêve internationale de la saison 2025-2026 a commencé lundi. Cette dernière concerne seize joueurs du PSG. Demain soir, la France affronte l’Ukraine dans le cadre des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui va concerner six joueurs du PSG. Cinq du côté français (Chevalier, Doué, Barcola, Hernandez et Dembélé) et un côté ukrainien (Zabarnyi). Mais Ousmane Dembélé ne devrait pas jouer cette rencontre.

A voir aussi : Ousmane Dembélé reste avec l’équipe de France

Ousmane Dembélé reste avec l’équipe de France
canalsupporters.com

Possible retour à l’entraînement collectif ce jeudi

Sorti sur blessure lors de la victoire du PSG contre Toulouse (3-6) le week-end dernier, Ousmane Dembélé est victime d’une gêne aux ischio-jambiers. Malgré cela, le staff de l’équipe de France a décidé de le garder. Depuis lundi, le numéro 10 parisien s’entraîne à part. C’était encore le cas hier, indiquent L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport. Le quotidien sportif indique que l’ancien du Borussia Dortmund pourrait reprendre avec le groupe aujourd’hui lors de l’entraînement de veille de match. Malgré ça, il ne devrait pas commencer la rencontre contre les Ukrainiens. Les trois médias indiquent que deux joueurs du PSG pourraient être titulaires demain, Bradley Barcola et Désiré Doué. Ce dernier est apparu très en jambes mardi lors du dernier entraînement ouvert aux médias. Il a aussi échangé longuement avec le sélectionneur Didier Deschamps en fin de séance, indique RMC Sport.

  • Le XI probable de la France selon L’Equipe : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Koné (ou Rabiot) – Doué (ou Akliouche), Olise, Barcola – Mbappé
  • Le XI probable de la France selon Le Parisien : Maignan – Koundé, Konaté, Upamecano, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Doué (ou Akliouche), Olise, Barcola – Mbappé (cap.)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 septembre 2025

Articles similaires

Geyoro

Vers un départ de Grace Geyoro des Féminines du PSG

4 septembre 2025
Revue De Presse Psg

Revue de presse PSG : Illia Zabarnyi, Marquinhos…

4 septembre 2025
Psg forum de nuit 2

Communauté CS – Le forum de nuit

3 septembre 2025
Psg ligue des champions

La liste du PSG pour la Ligue des champions dévoilée

3 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page