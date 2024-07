Dans moins de trois heures, la France affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro. Comme annoncé, les deux joueurs du PSG, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, sont titulaires.

Après avoir éliminé le Portugal en quart de finale (0-0, 5 t.a.b à 3), la France affronte l’Espagne en demi-finale de l’Euro pour tenter de se qualifier pour la finale de la compétition. Pour cette rencontre, Didier Deschamps peut compter sur un groupe au complet. En effet, Adrien Rabiot, suspendu contre les Portugais, fait son retour et devrait bien être titulaire dans l’entrejeu des Bleus au côté d’Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. Les trois joueurs sont placés devant la même défense que depuis le début de l’Euro, Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé dans le couloir droit, Théo Hernandez dans le couloir gauche et Dayot Upamecano et William Saliba en défense centrale.

Deuxième titularisation de suite pour Kolo Muani

Du côté de l’attaque, malgré sa difficile compétition, Kylian Mbappé devrait bien être titulaire sur le côté gauche de l’attaque. Pour l’accompagner, deux joueurs qu’il connait bien. Selon Le Parisien, Randal Kolo Muani, auteur d’une bonne entrée contre la Belgique (1-0), puis titulaire contre le Portugal (0-0, 5 t.a.b à 3), Randal Kolo Muani devrait enchaîner en pointe de l’attaque contre les Espagnols. Pour la dernière place de l’attaque, cette dernière se jouait entre Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Et c’est le numéro 10 du PSG qui aurait été choisi par le staff de l’équipe de France. Auteur d’une bonne entrée contre le Portugal, il est récompensé en débutant la rencontre de ce soir. Le joueur de l‘Atlético de Madrid paye sa mauvaise compétition.