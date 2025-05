Ousmane Dembélé évoque un changement de mentalité au PSG

C’est non loin du Parc des Princes qu’Ousmane Dembélé a passé une partie de sa journée ce jeudi 22 mai. En effet, l’attaquant du PSG a pris part au tirage au sort du premier tour de Roland Garros, l’occasion pour lui de s’exprimer sur l’actualité de son club.

Aujourd’hui se tenait le tirage au sort du premier tour de Roland Garros 2025, le tournoi du grand chelem en tennis. Ousmane Dembélé en était l’invité d’honneur, et a été interrogé sur la saison au Paris Saint-Germain, et les échéances à venir : « Je ressens beaucoup d’excitation chez les supporters, nous on prépare les deux matches sereinement (finale de CdF et de C1 ; NDLR) […] On sait qu’on peut écrire l’histoire, je le dis avec calme et le sourire, on ne sait pas si ça va se réécrire dans une carrière donc on va tout faire pour y arriver« . Dans la foulée, le champion du monde 2018 a également évoqué son cas personnel : « Personnellement, ce titre de meilleur buteur de Ligue 1 représente un travail collectif, sans l’équipe et le staff je n’aurais pas pu faire une aussi belle saison. C’est le travail de toute une équipe, j’ai été repositionné en 9 et ça m’aide beaucoup. Je pense qu’il y a eu un changement de mentalité au PSG cette saison« .

Sur un ton plus léger, Ousmane Dembélé a ensuite fait part de son premier souvenir tennis : « J’aime beaucoup le tennis, comme je l’ai dit au président Gilles Moretton, ma première expérience avec le tennis c’est parce que je n’avais pas Canal + et j’attendais le CFC donc j’ai changé de chaîne et je suis tombé sur du tennis et sur un match entre Nadal et Federer. Aujourd’hui j’aime beaucoup Sinner, j’aime bien Humbert aussi, on va suivre tous les Français. Je vais suivre énormément cette année« . Dans le monde du tennis, le PSG s’est trouvé un supporters, et pas des moindres : « Quand Ousmane jouait au Barça, il m’a causé des problèmes et de la peine ! Je vais regarder la finale de Ligue des champions et, honnêtement, j’ai dit à tout le monde que j’allais supporter le PSG sur ce match« , a déclaré Carlos Alcaraz.