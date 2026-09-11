Ousmane Dembélé- Ferran Torres, une relation qui promet

Lors de la large victoire du PSG contre le Slovan Bratislava, Ousmane Dembélé et Ferran Torres ont brillé. Les deux joueurs semblent tisser des liens sur le terrain et en dehors.

Ousmane Dembélé et Ferran Torres ont inscrit cinq des six buts du PSG lors de la large victoire contre le Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (6-1). Si l’international espagnol a rejoint le PSG cet été, il avait déjà joué avec Ousmane Dembélé. Les deux ont en effet joué au FC Barcelone de janvier 2022 à mai 2023. Au total, ils ont partagé 36 matches chez les Blaugranas, et seulement 14 où ils ont disputé au moins une heure ensemble, indique L’Equipe. « En Catalogne, ils ont vite accroché dans le vestiaire, même si Torres était surtout proche de Pedri. Quand la prolongation du Français faisait les gros titres, l’Espagnol avait lâché qu’il « le séquestrerait » bien à Barcelone, avant de poster un message affectueux à son départ. Cet été, pour le premier entraînement de Torres, « Dembouz » a attendu son ex-partenaire pour entrer avec lui sur la pelouse du Campus« , lance le quotidien sportif.

Dembélé une source d’inspiration pour Torres

Un respect qui se prolonge sur les terrains. La trajectoire d’Ousmane Dembélé au PSG a même été source d’inspiration pour Torres quand il s’est interrogé sur son avenir. La manière dont son ex-partenaire a progressé sous les ordres de Luis Enrique fait partie des éléments qui l’ont convaincu de franchir le pas, avec l’idée de suivre ses traces, assure L’Equipe. Dès lors, les graines semées ces derniers jours laissent à penser que leur association pourrait être plus prolifique qu’en Liga. Mercredi, ils ont échangé sept passes dont deux sont devenues décisives (sur les deux premiers buts de Torres) et deux autres auraient pu l’être (duels perdus par Dembélé), conclut L’Equipe.