Ousmane Dembélé, l’attaquant du Paris Saint-Germain, s’est livré à une entrevue exclusive pour Le Parisien avant le match de Ligue des champions contre la Real Sociedad ce mercredi soir. Il a partagé ses réflexions sur sa carrière, son équipe actuelle et sa personnalité.

« Si vous passez une journée avec moi, vous allez rigoler »

« Évidemment de gagner des titres », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attendait du PSG. « L’objectif, c’est que la saison se termine le plus tard possible, en juin, au moment de la finale de la C1, qu’on soit encore là pour finir avec un maximum de trophées. » Interrogé sur son adaptation au PSG, Dembélé a expliqué : « Le club est en reconstruction. Moi, j’essaie de faire de mon mieux, de toujours donner le maximum et d’être décisif. »

Concernant sa relation avec l’entraîneur Luis Enrique, il a déclaré : « J’ai passé des moments incroyables avec Xavi. On était très proches tous les deux. Il me donnait énormément de conseils et avait une très grande confiance en moi. Luis Enrique, je le connais depuis longtemps puisqu’il voulait déjà que je vienne à Barcelone lorsque j’étais à Rennes. Je suis vraiment heureux de l’avoir comme entraîneur. » Sur l’ambiance dans le vestiaire du PSG, il a confirmé : « Oui, c’est vrai. Déjà parce que les Espagnols et les Portugais se connaissent depuis longtemps. Tout le monde communique et s’entend très bien. »

Sur son image et sa personnalité, Dembélé a partagé : « C’est complètement naturel. Je ne poste rien sur les réseaux, à part des photos de foot. Dans ma vie, j’ai toujours été discret et tranquille. Je suis casanier et la maison, c’est mon cocon. Mais si vous passez une journée avec moi, croyez-moi, vous allez bien rigoler. » Enfin, évoquant ses habitudes footballistiques, il a ajouté : « Je regarde pratiquement tous les championnats : la France, l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne… même la D2 anglaise, notamment Sunderland parce que je connais le propriétaire, Kyril Louis-Dreyfus. »

Quant à son rapport avec les compétitions internationales, il a déclaré : « Les JO ? Je suis seulement concentré sur l’Euro qui arrive. En équipe de France, on ne parle que de ça, on veut vraiment le gagner parce que le dernier s’est mal passé. » Ces déclarations offrent un aperçu rare de la personnalité et des perspectives d’Ousmane Dembélé, montrant à la fois sa détermination sur le terrain et son caractère décontracté en dehors des terrains.

