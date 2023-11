Arrivé au PSG au cours de l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’est livré devant les caméras du média officiel du club de la capitale. L’occasion pour l’international français de revenir sur différentes étapes de sa carrière.

Evreux

« J’ai grandi à Evreux, dans le quartier de La Madeleine. J’ai encore de la famille là-bas et c’est aussi là-bas que j’ai fais mes premiers pas dans le football. Je jouais dans la rue d’abord, et après je me suis inscris à l’ALM Evreux, l’ancien club de Mathieu Bodmer et Bernard Mendy« .

L’arrivée à Rennes

« Les premiers mois étaient difficiles parce que je quitte mes amis, Evreux, ma famille, même si elle m’a rejoint à Rennes. Après je me suis tout de suite adapté à la ville et au club. Tout s’est très bien passé pendant 5 ans. J’ai fais la pré-formation d’abord, et après je suis entré en formation. Tout s’est très bien passé au Stade Rennais, c’est un très bon centre de formation, un très bon club« .

Le transfert au Borussia Dortmund

« Au début j’ai parlé avec Thomas Tuchel et Michael Zorc, le directeur sportif. Ils m’ont tout de suite convaincu sur le projet du Borussia Dortmund. Quand ils sont venu me parler je n’avais pas beaucoup de match en professionnel, ils avaient tout de suite une confiance en moi et je leur ai donné mon accord pour signer au Borussia Dortmund. Quand je suis arrivé, Aubameyang, comme un grand frère, m’a tout de suite aidé, mis à l’aise, pour m’adapter au club. Et j’ai passé une très très belle année à Dortmund, où j’ai pris énormément de plaisir, avec un groupe jeune, et avec beaucoup de qualités. J’avais de la confiance et la confiance du coach, donc tout s’y est très bien passé« .

La première sélection en Equipe de France

« J’étais sélectionné en Espoirs d’abord. Mais il y a eu un blessé, donc la nuit vers les coups de 23h le coach m’appelle et me dis que je vais être sélectionné avec les A. J’étais très heureux, c’est un rêve qui se réalise, un rêve d’enfant de pouvoir être avec l’équipe première. Ils m’ont tout de suite mis à l’aise, tout s’est très bien passé, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes« .

Le FC Barcelone

« Mon arrivée à Barcelone s’est très bien passée. Même si j’ai eu quelques pépins physiques. Mais j’étais très heureux à Barcelone, j’ai passé six années magnifiques. Je me suis fais énormément d’amis là-bas, et je garderais que de bons souvenirs de ce club« .

La victoire à la Coupe du Monde 2018

« C’est le plus beau moment de ma carrière. Le groupe qu’on a eu en Russie avec tous ces jeunes de la nouvelle génération, et les plus anciens aussi. Cela a été le plus beau moment en Equipe de France. On a pris énormément de plaisir et on se connaissais pratiquement tous depuis tout jeune, on a toujours joué ensemble en sélection des jeunes ou en club. 2018 est le plus beau souvenir de ma carrière« .

La signature au PSG

« J’ai signé au Paris Saint-Germain, tout s’est bien passé. J’ai eu le coach, le président et le directeur sportif. Ils m’ont convaincu de venir au Paris Saint-Germain. Je savais que le PSG était intéressé depuis bien longtemps maintenant, depuis plusieurs années. Et je pense que c’était le bon moment pour moi de venir à Paris. Je connais la ville, j’ai des amis ici. Dans le le club aussi, tout s’est bien passé, on m’a bien accueilli, c’est un groupe jeune, qui a faim, et je suis content d’être ici, et j’espère y faire de grandes choses« .

L’ambiance au Parc des Princes

« Une très belle ambiance. Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué dans un stade avec une si belle ambiance. Ils nous pousse jusqu’à la dernière minute, ils nous encourage. On a besoin d’eux pour pouvoir se surpasser sur le terrain. Avoir tous ces supporters là derrière nous ça nous fais plaisir« .

L’entretien est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain.