Arrivé l’été dernier au PSG, Ousmane Dembélé est devenu un joueur indispensable sur les terrains malgré des débuts compliqués. Dans une vidéo du PSG qui lui est dédiée, il revient sur son enfance mais aussi sur son rêve qui était de jouer pour le PSG.

« Ma technique vient des city stades »

« Mon quotidien à La Madeleine tournait vraiment autour du foot. Dès que je rentrais de l’école je jouais au foot et même le dimanche il y avait les matches. Le plaisir de jouer autour des city stades. Tu voulais impressionné les autres, être le meilleur. La technique, le crochet de Ousmane, je pense que ça vient de là, il vient des city stades. Je l’ai toujours gardé. Je pense que le talent ne fait pas tout. Il faut travailler, écouter les consignes des éducateurs.

« Le PSG faisait rêver tout jeune joueur français »

Je me rappelle du grand frère de Mustapha Diatta (son meilleur ami). On était en train de jouer devant la bâtiment. Ils nous a fait inscrire à l’ALM d’Évreux. C’était en benjamin que les clubs ont commencé à surveiller les matchs. J’ai eu trois ou quatre clubs qui étaient intéressés. Surtout les deux clubs de Normandie, Le Havre et Cean. Rennes est arrivé un peu plus tard.

Le PSG c’est vraiment le plus grand club de France, ça faisait rêver tout jeune joueur français, je suis venu plusieurs fois au Parc des Princes regarder les matchs. Jouer au PSG était un objectif. J’aime bien rigoler, être sérieux quand il le faut. J’ai toujours été la même personne, je n’ai pas changé et ça ne risque pas de changer »