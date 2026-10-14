Ousmane Dembélé, la scène européenne pour lancer sa saison

Ousmane Dembélé ne réalise pas le meilleur début de saison de sa carrière. Le numéro 10 du PSG peut lancer son exercice 2026-2027 ce soir contre City dans une compétition qu’il affectionne.

Ousmane Dembélé a été l’un des meilleurs joueurs du PSG lors de ces deux dernières saisons. Élu Ballon d’Or lors de l’exercice précédent, l’international français ne réalise pas le meilleur début de saison de sa carrière, avec seulement deux buts et quatre passes décisives en sept rencontres disputées, lui qui s’est également vu accorder deux périodes de repos par Luis Enrique en ce début de saison. Ce soir, l’international français va retrouver une compétition dans laquelle il brille avec le club de la capitale. En effet, il est impliqué sur 31 buts en 41 matches avec les doubles champions d’Europe en Champions League (20 buts, 11 passes décisives). Il s’agit du cinquième total le plus élevé pour un joueur parisien dans la compétition, derrière Kylian Mbappé (65), Neymar (37), Edinson Cavani (33) et Angel Di María (32), dévoile L’Equipe.

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Ousmane Dembélé adore les grands rendez-vous européens

Le quotidien sportif explique que le numéro 10 du PSG ne se cache pas : il adore les grands rendez-vous européens. Ces moments où les regards sont plus nombreux et plus attentifs à ses performances, où il sait qu’il peut faire basculer le destin de la saison de son équipe. Une certitude demeure : Ousmane Dembélé ne veut pas que cela devienne une affaire et accepte de faire confiance à son entraîneur. Sa relation avec l’Espagnol n’a pas toujours été fluide au cours de ces trois saisons, mais le Français sait ce qu’il doit au technicien, et inversement, avance L’Equipe. La période n’est pas aux prises de tête pour les Parisiens. Tous sont conscients que la vérité d’octobre n’est pas celle du printemps et tous attendent avec impatience l’arrivée de la phase à élimination directe, conclut le quotidien sportif.