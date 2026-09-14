Ousmane Dembélé lance sa campagne pour le Ballon d’Or 2026

Tenant du titre, Ousmane Dembélé peut croire en un back-to-back au Ballon d’Or. Le numéro 10 du PSG a lancé sa campagne pour sa sélection le 26 octobre prochain.

Auteur d’une année 2025 exceptionnelle, Ousmane Dembélé avait été récompensé par la victoire au Ballon d’Or. Si dans les statistiques il a été moins impressionnant durant l’exercice 2025-2026, le numéro 10 du PSG a encore brillé sur les terrains et a été l’un des protagonistes de la deuxième victoire consécutive en Ligue des champions des Rouge & Bleu (40 matches, 20 buts et 11 passes décisives). Il fait partie des favoris pour sa succession lors de la cérémonie qui aura lieu le 26 octobre prochain. L’an dernier, le camp Dembélé avait totalement assumé le fait de ne pas entrer en campagne pour la récompense individuelle suprême. Avec un argument méritocratique simple et répété pendant des mois comme un mantra : « Si les jurés pensent qu’on doit avoir le Ballon d’Or, on l’aura. » Une méthode fidèle à leur histoire payante. Ces dernières semaines, le Parisien, dans la continuité de son club décidé à donner la même visibilité aux trois principaux prétendants – avec Fabián Ruiz et Khvitcha Kvaratskhelia – n’a pas fondamentalement changé de ligne, indique L’Equipe.

Sa réponse subtile aux déclarations de Kylian Mbappé

Contrairement au numéro 10 du PSG, certains de ses concurrents, comme Lamine Yamal ou Kylian Mbappé, ont affiché leurs ambitions et expliqué qu’ils pensaient mériter de recevoir le trophée dans un mois. Pour France Football, le capitaine des Bleus avait indiqué : « Il (Dembélé) a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! » Dans le camp de Dembélé, cette phrase n’est pas passée inaperçue, assure le quotidien sportif. Sa prise de parole sur ce sujet au micro de Ligue 1 Plus hier soir après la victoire contre Brest doit se lire comme la réponse d’un homme, pas décidé, malgré les liens amicaux qui l’unissent à Mbappé, qu’il connaît depuis qu’il a 15 ou 16 ans, à se laisser marcher sur les crampons. Parmi les proches du Ballon d’Or, dans le vestiaire ou ailleurs, certains ont même eu des mots autrement plus durs à l’égard de la sortie médiatique de la star madrilène, lance L’Equipe. Arrivé très détendu, aux côtés de Guillaume Hoarau, Dembélé est reparti dans un état d’esprit similaire après son intervention. Sans arme, ni haine ni violence, mais avec un message clairement passé. Ces dernières années, le numéro 10 avait déjà parfois tiqué devant certaines interventions médiatiques de son ami Mbappé. Mais connaissant le personnage mieux que quiconque, le natif de Vernon, loin d’être naïf, avait choisi publiquement de se taire. Cette fois, « Dembouz » est donc sorti de son habituelle réserve. Les deux hommes ne se sont pas encore parlé. Et Mbappé, qui a été surpris par l’intervention de son ami et coéquipier en bleu dimanche, n’est pas décidé à répliquer publiquement, conclut L’Equipe.











