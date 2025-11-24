Ousmane Dembélé : « Le Ballon d’Or ? Je savais que j’allais le gagner »

En 2025, le PSG a tout gagné sur le plan collectif, mais aussi individuel. Parmi ceux qui ont été récompensé, Ousmane Dembélé a dépassé les frontières du football, puisque l’international français a tout simplement été élu homme de l’année par le magazine GQ. Extraits de son entretien.

Sa réaction lors de sa victoire au Ballon d’Or

« Comptez sur moi, rien ne va changer dans ma façon d’être. Je reste le même ! Quelle aurait été ma réaction si je n’avais pas gagné le Ballon d’Or ? J’ai pas réfléchi à ça parce que je savais que j’allais le gagner. [rires] Vous l’avez su quand ? Bah, quand Ronaldinho a ouvert l’enveloppe ! ».

A quel moment a-t-il su qu’il allait gagner ?

« Après la finale de la Ligue des Champions, est-ce que je me suis dis “c’est pour moi” ? Non. Je pense que c’était plutôt après la Supercoupe d’Europe face à Tottenham ».

Son discours émouvant

« C’est sorti comme ça. Je n’avais rien préparé de spécial. J’ai fait au feeling et tant mieux si ça a ému tout le monde. On m’en a beaucoup parlé. Même des gens dont je ne pensais pas qu’ils seraient devant leur télé à ce moment-là ».

Un nouveau statut de super-star ?

« Personnellement, rien ne va changer. Après, le regard des autres peut bien évidemment évoluer, les attentes aussi parce que tu es Ballon d’Or… Mais je le vis tranquillement, comptez sur moi, rien ne va changer dans ma façon d’être. Je reste le même ».

Qu’est ce qui a changé en 2025 ?

« À vingt-huit ans, il faut montrer l’exemple. En début de saison, j’ai parlé avec le président, le directeur sportif et le staff et ils m’ont dit que je devais être un leader dans le vestiaire. C’est ce que j’ai essayé de faire toute la saison dernière, il fallait montrer l’exemple aux plus jeunes. Il faut courir, défendre et attaquer tous ensemble. Si tu ne le fais pas, un autre va prendre ta place ! C’est le chemin à suivre. Ça nous a réussi et on a gagné tous ces titres comme ça ».

Ce que Luis Enrique a apporté au PSG ?

« Il a surtout apporté une nouvelle mentalité, que ce soit à moi ou à toute l’équipe. Il nous a dit de nous entraîner comme on joue en match, de toujours montrer l’exemple et de donner le maximum sur le terrain, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens ».

Les objectifs pour la suite ?

« Les mêmes que la saison dernière : tout gagner avec le PSG. On espère remporter une autre Ligue des Champions. On a une Coupe du monde en 2026 avec l’équipe de France, aussi ».