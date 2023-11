Ousmane Dembélé, meilleur créateur au monde

Si la finition pêche pour Ousmane Dembélé, l’attaquant se montre indispensable dans le jeu du PSG et monte au top mondial des meilleurs créateurs au monde.

Ousmane Dembélé affiche un seul problème : il ne marque pas. Néanmoins, le début de saison de l’international français est difficilement critiquable. Si ce n’est pas ça à la finition, dans le jeu, l’attaquant du PSG est irréprochable. Parfaitement adapté aux plans de jeu de Luis Enrique, il se retrouve indispensable dans la construction des phases offensives. Un constat qui se reflète surtout dans les statistiques. Selon les analyses de l’observatoire du football CIES, Ousmane Dembélé est le meilleur créateur d’occasions au monde cette saison. L’indice de création se calcule en additionnant le nombre de passes-clé et de passes décisives attendues par 90 minutes, et en pondérant le résultat par le niveau sportif des matchs disputés.

Trois Parisiens dans le top 5

Avec un indice de 2.36, le numéro 10 du PSG domine largement le top 3 complété par Leroy Sané (1.92) et Nico Williams (1.89). Dans le top 100 des joueurs concernés, 33 ligues sont représentées. Et si les trois premiers sont connus, Kylian Mbappé (1.87) talonne le podium et prend la quatrième place. Pour compléter le top 5, nous retrouvons le Titi Parisien évoluant à Aston Villa, Moussa Diaby (1.74). Du côté de la Ligue 1, sept joueurs du championnat français tiennent dans le classement : Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé (PSG), Edon Zhegrova et Rémy Cabella (LOSC), Mohamed Daramy et Junya Ito (Reims), ainsi que Florian Sotoca (Lens).