Ousmane Dembélé n’a pas encore son influence au PSG avec la France

Titulaire lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Irlande du Nord hier (3-1), Ousmane Dembélé a eu du mal à être trouvé par ses coéquipiers. Il n’a pas encore l’influence qu’il a au PSG chez les Bleus.

Auteur d’une nouvelle belle saison sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé voudra transposer ses bonnes performances avec le club de la capitale avec l’équipe de France. Hier soir, lors de la victoire des Bleus contre l’Irlande du Nord lors de leur dernier match de préparation avant la Coupe du monde (3-1), le numéro 10 du PSG était titulaire. Le Ballon d’Or n’a pas profité lundi soir de son positionnement dans l’axe pour prendre une autre dimension en bleu, analyse L’Equipe. « Il faut dire qu’on ne l’attendait pas forcément à Lille et sa retenue dans les courses semblait d’ailleurs suggérer qu’il avait conscience que la Coupe du monde ne débutait pas contre l’Irlande du Nord, mais sa soirée n’a pas apporté de réponses aux questions qui se posent. Peut-il être complémentaire de Kylian Mbappé, qui aime décrocher ? Peut-il déployer la même influence qu’avec le PSG, où il a la pointe rien que pour lui ? »

Il n’a touché que 37 ballons

Si un tel talent donne plus de solutions qu’il ne pose de problèmes, il n’a pas été assez trouvé pour le prouver et sa place au cœur de l’attaque a surtout signifié qu’il était bien caché au milieu des défenseurs nord-irlandais. Il a été ainsi le titulaire français qui a touché le moins de ballons, seulement 37 en 62 minutes, souligne le quotidien sportif. « Contre le Brésil (2-1, le 26 mars), les permutations avaient toutefois été plus fréquentes, plus efficaces, et Dembélé avait offert une passe décisive à Mbappé. Ils n’ont pas tissé les mêmes liens lundi et c’est Olise qui a le mieux cherché le capitaine, avec des passes lasers qui avaient déjà éclairé le jeu contre la Côte d’Ivoire. » Cela dit quelque chose de l’utilisation en bleu du joueur du PSG, notamment accaparé par des tâches défensives au Qatar en 2022, mais cela dit aussi que sa carrière internationale n’a pas été transformée comme l’a été sa carrière en club.