Ousmane Dembélé nommé pour le but du mois de février de Ligue 1

Avant de se blesser, Ousmane Dembélé avait retrouvé son sens du but. Le numéro 10 du PSG est nommé pour le titre du but du mois de février en Ligue 1.

Actuellement blessé, Ousmane Dembélé a brillé avec le PSG lors du Classico avec deux buts et une passe décisive dans le festival des Parisiens contre les Marseillais (5-0). Lors de ce dernier affrontement de la saison contre l’OM, le numéro 10 du PSG s’était offert un nouveau très beau but. L’international français avait en effet réalisé un slalom dans la défense marseillaise avant d’allumer la cage marseillaise du pied droit. Une réalisation qui concourt pour devenir le but du mois de février de Ligue 1. Ousmane Dembélé est en concurrence avec quatre joueurs pour ce trophée honorifique.

Oublié en janvier, titré en février ?

Ce slalom de l’attaquant du PSG est en concurrence avec un coup franc direct d’Arsène Kouassi lors de la rencontre entre Lorient et Nantes (20e journée, 2-1), une frappe de 40 mètres de Lilian Raolisoa lors de la victoire d’Angers contre Toulouse (21e journée, 1-0), l’action collective de Lens terminée par une reprise de volée d’Odsonne Edouard lors de la défaite de Lens contre Monaco la semaine dernière (23e journée, 2-3) et la reprise de volée d’Esteban Le Paul lors du large succès du Stade Rennais sur la pelouse de l’AJ Auxerre lors de la dernière journée (23e, 0-3). Pour voter pour Ousmane Dembélé, cela se passe par ici.