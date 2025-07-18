Ousmane Dembélé : « On a écrit l’histoire ensemble »

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Le numéro 10 du PSG a tenu à remercier les supporters parisiens après cette saison historique.

35 buts, 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. C’est le bilan exceptionnel d’Ousmane Dembélé sous le maillot du PSG pour cette saison 2024-2025. L’international français est dans la forme de sa vie et a réalisé le meilleur exercice de sa carrière. Son repositionnement en tant que faux numéro 9 par Luis Enrique lui a permis de se montrer plus précis dans le dernier geste. En plus de ses statistiques impressionnantes, Ousmane Dembélé a également participé à la meilleure saison de l’histoire du PSG avec quatre titres, dont la Ligue des champions. Un trophée attendu depuis de très nombreuses années au sein du club de la capitale. Avec son palmarès et ses statistiques, il fait office de favori pour le Ballon d’Or.

« Merci à tous pour le soutien durant cette saison incroyable »

En cette fin de saison, l’ancien du Borussia Dortmund a tenu à adresser un message aux supporters du PSG via son compte Instagram. « Merci à tous pour le soutien durant cette saison incroyable. On a écrit l’histoire ensemble. On continue ensemble, je t’aime Paris ! » Actuellement en vacances, Ousmane Dembélé va en profiter pour recharger les batteries afin de repartir de la meilleure des manières pour cette saison 2025-2026, avec en ligne de mire la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août prochain.