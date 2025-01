Ousmane Dembélé : « On a une grande confiance en nous », avant PSG / Manchester City

A l’occasion de la 7e journée de Ligue des Champions, le PSG reçoit Manchester City au Parc des Princes. A la veille de la rencontre, la traditionnelle conférence de presse se tient aujourd’hui depuis le Campus PSG. Un rendez-vous avec les journalistes qu’assure Ousmane Dembélé.

Sa forme personnelle (PSG TV)

« Ma forme ? Je me sens très bien. J’essaie d’apporter à l’équipe. On se créé beaucoup d’occasions, donc j’ai des situations. Mes coéquipiers me mettent dans les meilleurs conditions pour faire des passes décisives et marquer des buts. J’ai ces chiffres et j’essaie de faire encore plus ».

Un message aux supporters (PSG TV)

« On aura besoin du soutien des supporters, pour nous pousser pendant 95 minutes. Quoi qu’il se passe dans le match. Nous on va donner le maximum ».

Son état de santé

« Je me sens beaucoup mieux. J’ai eu une petite grippe. Enfin, pas petite cella là. 5 ou 6 jours dans le mal. Depuis samedi ça va mieux. Je me sens prêt, entrainé avec l’équipe ».

La polémique avant le match et sa mise à l’écart face à Arsenal

« Je ne veux pas revenir là-dessus. C’est un sujet clos ».

L’instinct pour le match face à Manchester City

« On va essayer de donner le maximum demain. Avec le public, nos armes. On a bien préparé ce match. On sait qu’on doit rester en vie avec ce match. Il faudra mettre un peu de folie. Jouer aussi à l’instinct, discipliner. On va tout donner. […] Pour les autres matchs de Ligue des Champions je pense qu’on méritait plus de points sur les autres matchs. Mais c’est comme ça, c’est le foot ».

L’efficacité retrouvée devant le but

« Ces derniers matchs oui, j’étais efficace. C’est comme ça, des fois ça rentre, des fois non. On sait qu’il va falloir marquer pour gagner ce match. Je vais essayer de marquer demain ».

Le turnover récent, un impact sur ce match ?

« Pas une pression particulière. Hakimi avait un petit problème aux ischios-jambiers, Marquinhos est revenu là. On prépare le match comme d’habitude, sereins. On va essayer d’appliquer ce que nous demande le coach pour gagner ».

L’alternance entre le poste de faux neuf et d’ailier ?

« En faux-neuf, tu es vite devant le but. Sur une ou deux occasions franches sur un match, après, avec les changements de positions, on change souvent que ce soit avec Barcola ou Doué ou Lee. On est tous les trois devant le but. Au poste de 9, j’aime aussi beaucoup parce que je me retrouve devant pour marquer ».

La confiance de Luis Enrique

« Le jour où j’ai signé, j’avais parlé ave le coach avant. Il m’avait donné toute sa confiance. Lui et les dirigeants. J’ai une grande confiance en lui. J’essaie de donner le maximum pour lui et pour le club ».

Le retour en forme de Manchester City

« On sait que c’est une grande équipe. Sur les 7 dernières années ils ont pris 6 Premier League. Il va falloir être concentrés parce qu’ils ont de grands joueurs, un bon buteur et de grands défenseurs. Et un grand coach. Après, tout est possible dans un match. Nous on va jouer notre jeu, surtout devant notre public. Et on a une grande confiance en nous ».

Paul Pogba au PSG ?

« J’espère que Paul va revenir sur les terrains. On sait que c’est un grand joueur. Après je ne lui ai pas parlé du projet parisien, c’est les dirigeants qui voient ça. Mais j’espère qu’il va revenir très vite en équipe de France ».

Une préparation particulière pour PSG / Manchester City ?

« Non, on prépare comme d’habitude le match. On a des séances vidéo que ce soit contre City ou Saint-Etienne. On prépare nos matchs avec de la sérénité et une grande concentration ».

Le match le plus important de son arrivée au PSG ?

« Oui, l’un des plus importants aussi, avec celui de Newcastle l’année dernière où il ne fallait pas perdre. Ce sont les deux plus importants que j’ai joués avec le PSG. Sans oublier la double confrontation face au Barça ».

Sa relation avec Achraf Hakimi

« Très bonne depuis le premier jour. On s’est de suite très bien entendus, on parle de tout et de rien. Que ce soit en dehors des terrains et sur le terrain. Il y a beaucoup de communication entre lui et moi. On se comprend très vite. Je sais ce qu’il aime. Quand il veut dans la profondeur, dans les pieds… Ca se fait naturellement ».

Son apport pour ses jeunes coéquipiers

« On parle énormément. Sur les situations qui peuvent arriver en match. Surtout sur mon côté, avec Hakimi, Joao Neves, Warren, Fabian Ruiz… on s’entend très bien. Pas besoin de donner trop de consignes à part si il y a trop de changements dans le match. Sinon on essaie d’être sereins. Je leur parle de tout, qu’il faut être concentré face à une équipe comme City. Après, c’est le coach qui fait le boulot ».

Un déclic devant le but ?

« Un déclic ? Non. En début de saison j’avais dit que j’allais marquer plus de buts. Je me projette beaucoup plus devant le but. Je suis beaucoup plus calme aussi. Ca mène à en marquer quelques-uns. J’espère continuer ».