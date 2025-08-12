Ousmane Dembélé : « On sait que l’on va être l’équipe à battre mais on a les mêmes objectifs »

Le PSG affronte Tottenham ce mercredi (21h sur Canal +) pour le compte de la Supercoupe d’Europe. C’est dans ce contexte qu’Ousmane Dembélé a accordé un entretien à l’UEFA, l’occasion d’évoquer le sacre en Ligue des Champions, et la saison à venir.

La réussite devant le but en 2025

« Je pense que c’était surtout notre saison. Tous les joueurs ont élevé leur niveau, que cela soit en Champions League ou en Ligue 1, on a beaucoup mieux joué. Personnellement, j’avais beaucoup plus de confiance. Quand tu marques 1-2 buts, quand tu enchaînes les buts chaque weekend et tous les trois jours, tu as beaucoup plus de confiance. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidés et je me plaçais aussi très bien devant le but pour pouvoir marquer ».

La finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan

« Il y a eu l’hélico, ils étaient à l’hôtel. Ils attendaient que nous arrivions. On voit le stade, le bus qui arrive et nous on sort pour aller aux vestiaires. Je me rappelle un peu de ce moment où il y avait beaucoup de concentration. Avant ce match-là, on était sûrs de nous, sûrs de notre football et on sentait que c’était notre année, il y avait énormément de signes. Avant le coup d’envoi, il y avait beaucoup de concentration mais bien sûr on était heureux de disputer cette finale devant nos fans qui ont fait le déplacement. C’était exceptionnel.

Directement, on les a pris à la gorge. On ne voulait rien leur laisser. On a marqué très vite, sur une très belle occasion, une belle passe de Vitinha pour Désiré (Doué). On a cru que Désiré allait frapper mais il voit Achraf (Hakimi) encore mieux placé que lui, il fait la passe et ça fait 1-0. Après, on n’a pas relâché ».

A propos de Luis Enrique

« C’est un entraîneur qui aime le football, qui aime ce qu’il fait. J’ai changé de positionnement, mais c’était un positionnement que je connaissais surtout au début de ma carrière et aussi en jeunes. J’ai la capacité à m’adapter très vite à différentes positions. Avoir cette position un peu libre sur le terrain, c’est une position que j’aime beaucoup et j’essaye d’aider l’équipe du mieux que je peux.

Comme il nous l’a dit, depuis qu’il est arrivé au club, que le score soit de 1, 2, 3-0, il faut garder notre jeu, attaquer ensemble à onze, défendre ensemble. On l’a vu, sur cette finale, on l’a fait du début à la fin. C’était exceptionnel ».

Brandir le trophée de la Ligue des Champions

« Le trophée est lourd mais il est beau. Il est très beau, c’est le plus beau trophée que j’ai vu. C’était un rêve, surtout de gagner la première Champions League de l’histoire du Paris Saint-Germain, c’est encore plus fort. Ces instants passent tellement vite, mais sur le moment, c’est incroyable de vivre ça avec ses coéquipiers. En plus, c’est la fin de saison, tu as tout donné et gagner le plus grand trophée c’est exceptionnel ».

Les ambitions pour la saison à venir en Ligue des Champions

« Nous avons le même objectif que la saison dernière. On sait que l’on va être l’équipe à battre mais on a les mêmes objectifs. La saison dernière, on avait le même objectif de tout gagner et cette année, on est repartis pour pouvoir tout gagner aussi ».

