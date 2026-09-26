Ousmane Dembélé placé au centre du jeu par Zinédine Zidane

Nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane a décidé de replacer Ousmane Dembélé en pointe. Le numéro 10 du PSG sera le leader des Bleus.

Au cœur de la saison 2024-2025, Luis Enrique avait décidé de replacer Ousmane Dembélé au poste de faux numéro 9. Un choix payant puisque le numéro 10 du PSG va réaliser sa meilleure saison statistique (35 buts, 14 passes décisives), ce qui va lui permettre de remporter le Ballon d’Or. En équipe de France, avec la présence de Kylian Mbappé, il se retrouvait titularisé dans le couloir droit. Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur des Bleus, a expliqué vouloir replacer Kylian Mbappé dans le couloir gauche et Ousmane Dembélé en pointe.

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L’un des cadres du vestiaire

La volonté de Zidane de placer Dembélé au centre du jeu, littéralement, est une tendance forte de ce premier rassemblement de la nouvelle ère, avance L’Equipe. « Quand les Bleus avaient le ballon, le bénéfice en a été très inégal, et la première demi-heure particulièrement pauvre. Quand ils ne l’avaient pas, le pressing de Dembélé, héritage de l’arrivée de Luis Enrique au PSG, a été beaucoup plus remarqué, et les Bleus ont tous souligné combien Zidane avait insisté dans ce domaine, dans la préparation de son premier match de sélectionneur », souligne le quotidien sportif. Le deuxième aspect de la place centrale accordée à Dembélé est le capitanat : pour la première fois en 68 sélections, et à 29 ans, le brassard lui est revenu à la sortie de Mbappé (59e). C’est un honneur, qui correspond à son statut comme à sa place dans le vestiaire, où sa personnalité en a toujours fait un joueur extrêmement populaire. Mais qu’il faut atténuer. Car Zidane, sur le sujet, mesure moins le leadership que l’ancienneté. Capitaine ? Mbappé (107 sélections). Vice-capitaines ? Dembélé (68), Rabiot (67) et Jules Koundé (57), conclut L’Equipe.