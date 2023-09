Arrivé au PSG au cours de cet été 2023, Ousmane Dembélé semble s’emparer du flanc droit de l’attaque Rouge & Bleu. Un secteur de jeu dans lequel il fera désormais parler sa qualité première : le dribble. Pour le diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats, Prime Video, le champion du monde 2018 s’est confié à ce sujet.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’international français Ousmane Dembélé a pris part à trois rencontres. En plus de son entrée en jeu face au TFC (1-1) le le 19 août dernier, l’ancien du FC Barcelone a été titularisé par Luis Enrique face au RC Lens (victoire 3-1), puis ce dimanche sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (victoire 1-4). Sur cette courte période, Ousmane Dembélé culmine présente une moyenne de 52% de dribbles réussis. Un domaine dans lequel le joueur formé au Stade Rennais est on ne peut plus à l’aide, qui a été l’objet d’un entretien avec nos confrères de Prime Video. Ces derniers ont interrogé le numéro 10 du PSG sur ce que représente le dribble pour lui : « Pour moi le dribble représente le football ! J’aime provoquer, dribbler … ‘provoquer’ dans le bon sens bien sûr ! C’est mon jeu, je dois déborder, je dois être en un contre un, essayer de me créer des occasions constamment. Puis si ça marche c’est bien, si ça marche je vais retenter pour que ça passe ». La détermination à faire la différence en un contre un n’enlève rien à la lucidité d’Ousmane Dembélé sur le sujet : « On peut s’améliorer […] mais tu peux pas tout le temps passer. Tu peux tenter, mais si tu passes tout le temps, tu vas être le meilleur joueur du monde, Ballon d’Or, tout ce que tu veux !« , a-t-il confié, toujours au micro de Prime Video.

L’ailier du Paris Saint-Germain a répondu aux questions de nos confrères de Prime Video, mais aussi de quelques intervenants. En ce sens, son ancien entraîneur en U19 au Stade Rennais, Julien Stéphan, qui lui a demandé si avec le temps, sa manière de dribbler avait évoluée : « Au fil des années j’utilise beaucoup plus les feintes. A chaque fois que je joue en un contre un j’utilise la feinte pour pouvoir déséquilibrer mon adversaire, et prendre le dessus. Sinon je regarde beaucoup de match de foot, je regarde les dribbleurs. Je regardais Allan Saint-Maximin je m’en rappel, un grand dribbleur lui ! Quand il était à Newcastle c’était sept, huit dribbles par match … [en revoyant des images de lui-même à Rennes, sourire aux lèvres ; NDLR] tu vois ça c’est la fin de Neymar ! Il aimait bien faire ça, donc quand tu le regardais, t’essayais de faire la même chose« . Au cours de cet entretien et devant les images de son occasion manquée lors de son entrée en jeu le 19 août dernier sur la pelouse du Stadium du TFC (1-1) pour sa première apparition en Rouge & Bleu, Ousmane Dembélé revient sur ses propos d’après-match concernant son cramponnage. En effet, l’international français, avec le sourire, affirme « je me sens bien avec les moulés« . Son ancien coéquipier au FC Barcelone, Clément Lenglet, y est également allé de sa question, sur la préférence de néo-parisien entre la passe décisive et le but : « Marquer un but c’est beaucoup mieux, mais tu prends aussi du plaisir à faire une passe décisive à ton attaquant« , a rétorqué Ousmane Dembélé.

« Kylian ? Il peut tout faire ! »

Entre le but et la passe décisive, le choix est fait. Cependant, des passes décisives, Ousmane Dembélé devrait pouvoir en faire avec Kylian Mbappé à ses côtés : « Il a intérêt à tirer (sourire) je lui ai dis qu’il ne contrôle, qu’il tire ! Kylian dans ces dernières années il est entre 40 et 50 buts. Lui aussi il dribble, c’est un grand dribbleur aussi, avec sa spéciale passement de jambe … c’est un dribbleur, un finisseur, il peut tout faire Kylian« . Sur un ton un peu plus léger, Ousmane Dembélé a été interrogé par son ex-coéquipier en Equipe de France, Adil Rami. Le défenseur central lance l’attaquant de 26 ans sur l’influence des jeux vidéos sur ses dribbles : « On a joué un peu aux jeux vidéo, FIFA etc … c’est pas la réalité ! Mais je ne suis plus trop jeux vidéos« . Et si Ousmane Dembélé n’est plus très jeux vidéos, l’explication peut trouver sa genèse en remontant le temps, d’au moins un an : « (avec le sourire) ! Tu es à la maison avec ton enfant, tu donne le biberon et tu regardes le match en même temps et voilà« .

