Ousmane Dembélé présent en tribune pour le derby milanais

Samedi soir, Ousmane Dembélé a permis au PSG d’égaliser contre Reims en Ligue 1. Avec les deux jours de repos accordés par Luis Enrique, il a été assisté au derby milanais entre l’Inter et l’AC Milan.

Avec le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé semble être le leader d’attaque du PSG en ce début de saison. L’international français a déjà marqué quatre buts en cinq matches de Ligue 1 cette saison, soit un de plus que sur l’ensemble de la saison dernière en championnat (26 matches). Après la rencontre contre les Rémois, Luis Enrique a accordé deux jours de repos à ses joueurs, qui ne retrouveront les terrains que vendredi soir (21 heures, beIN Sports 1) avec la réception de Rennes.

De nombreux internationaux français sur le terrain

Le numéro 10 du PSG s’es rendu à Milan pour assister au derby entre l’Inter et l’AC Milan, comme le rapporte L’Equipe sur son site internet. L’international français a ainsi vu le club lombard de ses coéquipiers en Bleus, Youssouf Fofana, Theo Hernandez et Mike Maignan, prendre le meilleur sur les Nerazzurri de Benjamin Pavard et Marcus Thuram sur la pelouse du Stade Giuseppe Meazza grâce à un but de Gabbia à la 89e minute (1-2). Ousmane Dembélé est attendu au Campus PSG demain après-midi pour préparer la réception – au Parc des Princes – de son ancien club.