Ousmane Dembélé remplaçant pour France / Belgique ?

Demain après-midi (18 heures, TF1, BeIN Sports 1), la France affronte la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro. Aucun joueur du PSG ne devrait être titulaire.

Après sa victoire inaugurale contre l’Autriche (0-1), l’équipe de France a concédé deux nuls pour ses deux derniers matches de la phase de poules de l’Euro, contre les Pays-Bas (0-0) et la Pologne (1-1) pour terminer deuxième de son groupe derrière l’Autriche et affronte donc la Belgique en huitièmes de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait encore une fois modifier sa composition d’équipe. Le sélectionneur des Bleus alignerait son équipe en 4-4-2 losange.

Aucun joueur du PSG dans le onze de départ

Les changements ne devraient pas apparaître en défense, où Didier Deschamps devrait reconduire celle des trois premiers matches. Mike Maignan gardera le but, il sera défendu par un quatuor composé de Jules Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche et d’une défense centrale Dayot Upamecano-William Saliba. Au milieu, Aurélien Tchouaméni devrait être aligné en tant que sentinelle, Antoine Griezmann en pointe haute. Les deux joueurs seront épaulés par N’Golo Kanté et Adrien Rabiot. Kylian Mbappé et Marcus Thuram occuperont eux les deux places en attaque. Ce système a encore une fois été travaillé à l’entraînement ce dimanche, indiquent RMC Sport et L’Equipe. Ousmane Dembélé fait les frais de ce changement tactique en sortant du onze. Le milieu offensif du PSG, auteur de prestations moyennes depuis le début de l’Euro, retrouverait donc ses coéquipiers parisiens, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, sur le banc contre les Belges.