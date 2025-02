Ousmane Dembélé remporte le trophée de meilleur joueur de L1 de janvier

Ousmane Dembélé brille depuis plusieurs semaines. Le numéro 10 du PSG a été récompensé de ses belles performances avec le trophée de meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1.

Ousmane Dembélé est métamorphosé depuis plusieurs semaines. Meilleur buteur de Ligue 1 avec seize réalisations, le numéro 10 du PSG marche sur l’eau depuis le début de l’année 2025 avec treize buts toutes compétitions confondues en sept matches, dont deux triplés d’affilée. Il a également marqué au moins un but lors de ses six derniers matches de Ligue 1 avec le club de la capitale (10 buts au total).

Deuxième parisien récompensé cette saison

Avec ces performances XXL, Ousmane Dembélé était nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Il était en concurrence avec le Niçois Evann Guessand (3 buts et 2 passes décisives en 4 matches) et le Strasbourgeois Emanuel Emegha (5 buts et 1 passe décisive en 4 matches). Ce dimanche, le vainqueur de ce trophée a été dévoilé dans Téléfoot. Et c’est l’international français qui a remporté la distinction. C’est une première pour lui depuis son arrivée au PSG. Il a recueilli 39% des voix. Il devance Emanuel Emegha (34%) et Evann Guessand (27%). Il est le deuxième joueur du PSG à remporter ce trophée après Bradley Barcola en septembre.