Ousmane Dembélé répond à la polémique sur les propos de Mbappé

Ces derniers jours, l’actualité a été marquée par les déclarations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le Ballon d’Or. Le numéro 10 du PSG a évoqué la polémique en conférence de presse.

Le 26 octobre prochain, le Ballon d’Or 2026 sera décerné. Ousmane Dembélé est l’un des favoris à sa propre succession, tout comme Lamine Yamal, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia ou bien encore Kylian Mbappé. Dans une des nombreuses interviews qu’il a données ces dernières semaines, l’attaquant du Real Madrid avait expliqué : « Il (Dembélé) a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. Il a eu un parcours différent, les blessures, mais il s’est bien rattrapé ! » Des paroles qui n’avaient pas plu à l’entourage du numéro 10 du PSG. Ce dernier avait envoyé des piques sans le nommer à Kylian Mbappé. Ce jeudi, Ousmane Dembélé était en conférence de presse. Et il a évoqué cet éventuel conflit avec Kylian Mbappé.

Son potentiel conflit avec Mbappé

« Toutes ces histoires, je ne commente pas, je ne veux pas commenter. Ce sont des petites guéguerres sur les réseaux sociaux, à 29 ans je ne commente pas. Je me concentre sur le terrain. Toujours copains avec Mbappé ? On a échangé. On est à côté à table. Il n’y a pas de soucis. »

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Des similitudes entre le PSG et la France de Zinédine Zidane ?

« Beaucoup. On essaye de prendre du plaisir, comme l’a dit le coach, il veut que son équipe joue. On a des joueurs de ballon. »

Porter le brassard de capitaine des Bleus

« Je ne suis que vice-capitaine (sourire). Ca fait plaisir, c’est de la fierté. Je ne vais pas changer ma façon d’être. »

Jouer numéro 9 avec les Bleus

« Pas plus de responsabilités que ça, je veux être performant dans tous les matchs. Le coach veut voir tous les joueurs dans leur poste préféré, il m’a mis dans le poste où je joue au PSG. Je peux jouer partout, ça ne me dérange pas. »

Le manque de régularité de Désiré Doué

« Il arrive au PSG à 20 ans, il a marqué en finale de Ligue des champions, il est très important pour nous, son évolution est exceptionnelle. C’est normal d’avoir des hauts et des bas dans une saison de 80 matches. Il est très mature pour son âge, il travaille bien. Son futur va être radieux. »

Son rôle quand il porte le brassard de capitaine

« Je parle déjà trop à mes coéquipiers (sourire). Je veux rester le même. L’intégration des nouveaux se fait naturellement. Moi je ne veux pas changer, toujours à aider les coéquipiers. »





