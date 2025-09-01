Ousmane Dembélé reste avec l’équipe de France

Touché aux ischios-jambiers lors de la victoire du PSG contre Toulouse, Ousmane Dembélé souffre bien d’une petite gêne, mais va rester avec la France, où il va suivre un programme adapté.

Auteur de ses deux premiers buts de la saison avec le PSG contre Toulouse samedi soir (3-6), Ousmane Dembélé est sorti sur blessure contre les Toulousains. Touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, il n’a voulu prendre aucun risque et est sorti directement après avoir ressenti une douleur. Convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de septembre de l’équipe de France, il s’est rendu à Clairefontaine pour se faire examiner par le docteur des Bleus avant de statuer sur sa disponibilité pour les deux rencontres.

Il va suivre un programme adapté avec les Bleus

Et selon les informations de RMC Sport, le numéro 10 du PSG va rester avec l’équipe de France. Le média sportif indique qu’Ousmane Dembélé a fait son arrivée normalement aujourd’hui dans les Yvelines. Un point a été fait avec le staff médical et l’attaquant a bien une gêne à l’ischio gauche. Il va suivre un programme adapté, mais il reste dans le groupe France.