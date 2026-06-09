Ousmane Dembélé satisfait de son match contre l’Irlande du Nord

Titulaire contre l’Irlande du Nord avec la France hier soir, Ousmane Dembélé n’a pas eu l’influence qu’il a au PSG. Mais l’attaquant s’est dit satisfait de son match.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Ousmane Dembélé a rejoint l’équipe de France pour disputer la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Lors du premier match de préparation contre la Côte d’Ivoire jeudi dernier (1-2), le numéro 7 du PSG était resté sur le banc. Hier, contre l’Irlande du Nord, il était titulaire et était placé en numéro 10 juste derrière Kylian Mbappé. Il a eu du mal à être trouvé par ses coéquipiers, ne touchant que 37 ballons en 62 minutes de jeu. Il ne s’est pas procuré d’occasions, à part sa frappe contrée qui a amené au premier but du match. Interrogé à la fin de la rencontre, Ousmane Dembélé s’est dit satisfait de son match.

« Mon match ? Très bien. Je suis content de l’animation offensive »

« On avait deux matches pour nous préparer et retrouver du rythme. Je pense qu’on a bien négocié ce deuxième match et qu’on arrivera prêts aux États-Unis. Mon match ? Très bien. Je suis content de l’animation offensive. On bouge beaucoup, on dézone avec les trois attaquants et on essaie de bien se comprendre depuis le mois de mars. C’est très positif et on travaille pour être prêts face au Sénégal, lance le numéro 10 du PSG au micro de TF1. Si je préfère être à droite ou dans l’axe ? Un peu des deux. On change beaucoup de position et cela n’a pas vraiment d’importance. Il faut savoir évoluer partout, que ce soit à droite ou dans l’axe. J’essaie surtout de me préparer au mieux pour la Coupe du monde. »