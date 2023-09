Interrogé au micro de Téléfoot, Ousmane Dembélé est revenu sur son arrivée au PSG durant le dernier mercato. Il a également abordé le point principal qu’il doit encore travailler selon lui afin de passer un nouveau cap.

Il se place comme l’une des recrues phares du PSG cet été. Ousmane Dembélé a donc retrouvé l’Hexagone en acceptant la proposition rouge et bleu. Pour leur part, ces derniers ont déboursé 50 millions d’euros pour l’attirer dans leurs filets. Soit le montant de sa clause libératoire. Présent avec le groupe France lors de l’actuel trêve internationale, l’ancien rennais a accordé quelques mots à Téléfoot à deux jours d’affronter l’Allemagne en match amical du côté de Dortmund.

Dembélé heureux de revenir dans l’Hexagone

auprès de Téléfoot en ce dimanche, Ousmane Dembélé s’est confié sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les derniers champions de France en titre.. « J’ai parlé avec Luis Enrique et le président, révèle l’ancien borussen pour l’émission dominicale. Ils m’ont parlé de leur projet. Revenir en France me fait plaisir. Tout se passe très bien au Paris Saint-Germain. On a un très bon coach. Le discours du président m’a plu. » Dans la même interview, le virevoltant attaquant de 26 ans est également revenu sur sa place au sein de l’Équipe de France. « La finition ? Je dois m’améliorer. Il y a beaucoup de concurrence. Je dois passer un cap et inscrire des buts, a-t-il avoué. Les joueurs du PSG ? C’est bien. On se connaît très bien. Randal Kolo Muani ? Oui, il va mieux. J’espère qu’il fera un gros match mardi contre l’Allemagne. »