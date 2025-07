Ousmane Dembélé se sent à 100% avant d’affronter le Bayern

Demain soir (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. De retour à la compétition dimanche dernier, Ousmane Dembélé se sent à 100 % avant d’affronter les Allemands.

Ousmane Dembélé n’avait plus joué avec le PSG depuis la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0). Touché aux quadriceps de la cuisse gauche avec l’équipe de France, l’attaquant avait fait son retour à la compétition dimanche soir lors du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs remporté par le PSG contre l’Inter Miami (4-0). À la veille d’affronter les Bavarois, le numéro 10 du PSG s’est dit à 100% de ses capacités physiques devant la presse, dans des propos relayés par Le Parisien.

Depuis le début de saison, vous vous êtes fixé comme objectif de marquer à chaque match. Vous êtes dans le même état d’esprit avant de jouer le Bayern ?

« Depuis le début de saison, je me dis ça et parfois je mets zéro but ! Le plus important, c’est de se concentrer sur l’équipe. On espère faire un bon match demain contre le Bayern Munich. »

Êtes-vous en mesure de démarrer ce quart de finale ?

« Je me sens à 100 %. Ça fait pratiquement neuf-dix jours que je m’entraîne bien avec l’équipe. Je suis à 100 % pour débuter. C’est le coach qui décide, mais je suis prêt. »

Bayern Munich

« C’est une équipe très difficile. Pendant ma carrière, ce n’est pas une équipe qui m’a très bien réussi. C’est un club exceptionnel, on connaît sa mentalité. »

Une revanche à prendre par rapport au match de novembre ?

« On a une petite revanche à prendre. On sait que c’est une équipe difficile. Mais nous sommes beaucoup plus forts qu’au mois de novembre. On va essayer de le montrer et on va tout donner pour passer. »

Les aspects sur lesquels il estime que le PSG a progressé

« Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les joueurs ont clairement élevé le niveau depuis ce match, j’ai élevé le niveau aussi. On a énormément de confiance. On sait ce qu’on doit faire sur le terrain pour battre n’importe quelle équipe et on verra demain… Si tu veux jouer au PSG, tu dois te battre pour chacun des titres. Il faut rester concentré. On a déjà remporté quatre titres cette saison. On n’est pas très loin, on le sait et on va tout faire pour. »

Les clés du match

« C’est surtout la concentration. On doit mettre du rythme, jouer notre jeu aussi, quoi qu’il arrive, comme on le fait depuis le début de saison. Il faut bien défendre, aussi, car c’est une équipe redoutable. Il faut respecter les équipes. On va tout donner jusqu’au bout. »

Un retour qui tombe à pic pour le Ballon d’or ?

« J’aime jouer au football. Regarder son équipe en tribune, ce n’est pas facile. J’ai envie d’aider l’équipe à gagner ce titre et faire une grande compétition. Je veux montrer mes qualités. Je suis quelqu’un qui a faim, qui est concentré et qui veut toujours gagner. »