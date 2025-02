Ousmane Dembélé, série… Les chiffres clés avant PSG-Brest

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, petit florilège de chiffres qui concerne cet affrontement.

Après avoir largement battu Brest en barrage aller de la Ligue des champions la semaine dernière (0-3), le PSG voudra terminer le travail ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Les Parisiens sont en forme en Champions League puisqu’ils ont gagné leurs quatre derniers matches dans la compétition, une série qu’ils n’avaient plus réussi à faire depuis la saison 2017-2018, avec cinq victoires contre le Celtic Glasgow (5-0 et 7-1), le Bayern Munich (3-0) et Anderlecht (4-0 et 5-0). Mardi dernier, le Stade Brestois est devenu le 52e adversaire du PSG en Ligue des champions et son 92e adversaire européen.

Jamais un joueur du PSG n’avait autant marqué en début d’une année civile que Dembélé

Le club de la capitale est invaincu depuis 18 rencontres toutes compétitions confondues (14 victoires et quatre nuls). Le record du club est de 37 matches, de la défaite à Marseille (0-1) le 15 août 1993 à celle face à Nantes (0-3) le 5 avril 1994, indique Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Il reste également sur une série de 31 matches officiels sans défaite (23 victoires et 8 nuls) face à Brest. « C’est un record pour le club de la capitale, devant Angers (30 matches, série en cours). » Serial buteur depuis le début de l’année 2025, Ousmane Dembélé est devenu le premier joueur de l’histoire du PSG à inscrire 15 buts lors des 12 premiers matches officiels d’une année civile, même en ne participant pas à l’intégralité de toutes ces rencontres. Le précédent record était détenu par Zlatan Ibrahimovic, avec 14 buts lors des 12 premiers matches de l’année 2014, indique Michel Kollar.