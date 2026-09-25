Ousmane Dembélé, seul joueur du PSG titulaire avec la France ?

Ce vendredi soir (20h45, TF1), l’équipe de France affronte la Turquie en Ligue des nations. Zinédine Zidane ne devrait aligner qu’un seul joueur du PSG, Ousmane Dembélé.

Zinédine Zidane va diriger son premier match à la tête de l’équipe de France ce vendredi soir avec le déplacement en Turquie pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Pour ce rassemblement, qui va durer trois semaines et avec quatre matchs à la clé, le nouveau sélectionneur des Bleus a convoqué trois joueurs du PSG, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Maghnes Akliouche. Ce dernier a remplacé son coéquipier en club, Warren Zaïre-Emery, qui a dû déclarer forfait en raison d’une blessure à la cuisse.

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Désiré Doué et Maghnes Akliouche sur le banc

Contre la Turquie, Zinédine Zidane aurait décidé de ne titulariser qu’un seul joueur du PSG selon L’Equipe et Le Parisien, Ousmane Dembélé. Ce dernier serait aligné comme chez les doubles champions d’Europe, en pointe de l’attaque. Le numéro 10 du PSG serait accompagné de Kylian Mbappé, qui retrouverait le couloir gauche de l’attaque, et de Michael Olise dans le couloir droit. Au milieu, Manu Koné serait associé à Rayan Cherki et Adrien Rabiot alors que la défense serait composée de Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Adrien Truffert. Mike Maignan garderait les buts.