Ousmane Dembélé titulaire lors de PSG / Bayern Munich ?

Demain soir (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Ousmane Dembélé pourrait retrouver le onze de départ.

Six jours après sa victoire contre l’Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs (4-0), le PSG retrouve la compétition demain soir avec le quart de finale contre le Bayern Munich. Pour cette rencontre, seul Presnel Kimpembe, absent de l’entraînement collectif cette semaine, devrait manquer à l’appel. Contre les Bavarois, Luis Enrique devrait aligner un onze de départ très compétitif.

Fabian Ruiz remis de son syndrome viral

Dans les buts, sans surprise, Gianluigi Donnarumma devrait être aligné. Le numéro 1 du PSG devrait être défendu par le quatuor type composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes à gauche et une charnière centrale Marquinhos-Willian Pacho. Absent de l’entraînement hier en raison d’un virus, Fabian Ruiz devrait bien pouvoir tenir sa place au milieu de terrain, selon Le Parisien. Le quotidien francilien explique que l’international espagnol est remis de son syndrome viral et qu’il devrait être accompagné par Vitinha et Joao Neves. En attaque, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia devraient occuper les ailes. En pointe, Ousmane Dembélé devrait être titulaire pour la première fois depuis sa blessure aux quadriceps de la cuisse gauche avec l’équipe de France le 5 juin dernier.